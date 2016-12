Powrót

piątek, 7 listopada 2008, 13:23

Dodał: (Admin) Nowe oblicze „Opoki”; www.opoka.org.pl Zbliżające się wielkimi krokami 10-lecie inauguracji oficjalnego portalu Kościoła katolickiego w Polsce – popularnej „Opoki” stało się okazją do zmiany wyglądu jego strony głównej. Wypracowana przez ostatnie lata pozycja lidera stron religijnych w Polsce zobowiązuje – mówi Krzysztof Piądłowski z Fundacji „Opoka”. To dzięki współpracy z siecią komórkową Plus możemy wykazywać nowe inicjatywy, jak wakacyjna mapa pielgrzymek, czy poprawiać funkcjonalność stron - dodaje. Z okazji premiery nowego wyglądu Opoka - ogłasza konkurs dla internautów.





Fundacja „Opoka” została powołana przez Konferencję Episkopatu Polski w 1998 roku. Jej zadaniem jest służenie Kościołowi katolickiemu w Polsce w zakresie tworzenia systemu elektronicznej wymiany informacji oraz serwisu internetowego www.opoka.org.pl (który wystartował w marcu roku 1999). Od samego początku „Opokę” wspiera bank Pekao S.A. zaś od 2007 r. sieć komórkowa Plus. Portal notuje wysoką oglądalność, np. w kwietniu 2008 r. odwiedziło go ponad 700 tys. osób (zgodnie z wynikami niezależnych badań PBI/Gemius). Użytkowników przyciągają na strony „Opoki” aktualne zagadnienia dotyczące Kościoła katolickiego w Polsce i na świecie - informacje tekstowe i dźwiękowe Radia Watykańskiego, publicystyka religijna, teologia i filozofia oraz wiadomości ekonomiczne, a także informacje dotyczące komputerów, Internetu i technologii mobilnych. Portal prowadzi wyszukiwarkę Mszy św., do której informacje były dostarczane przez internautów na długo przed powstaniem w sieci trendu Web 2.0. Podczas wakacji dużym zainteresowaniem cieszy się serwis e-Pielgrzymka.pl i Wirtualna Mapa Pielgrzymek tworzone dla pielgrzymów i ich rodzin dzięki możliwościom technicznym sieci komórkowej Plus.



Uruchamiana właśnie nowa wersja strony głównej „Opoki” ma ułatwić internautom orientację w bogatej zawartości portalu i wyborze najbardziej atrakcyjnych dla siebie treści. Ulepszenie nawigacji pomoże łatwiej znaleźć interesujące materiały.



Już pierwsze spojrzenie na „nową Opokę”, pozwala stwierdzić, że witryna poddana została gruntownemu redesignowi. Odświeżona została szata graficzna – strona jest o wiele „jaśniejsza” niż dotychczas, zaś poszczególne części składowe dają się łatwiej ogarnąć jednym spojrzeniem. Nawigacja po serwisie stała się teraz bardziej intuicyjna, co ułatwi zadanie mniej „wyrobionym” użytkownikom sieci. Jeszcze bardziej niż dotychczas wyeksponowane jest bogactwo zawartości portalu, którego archiwa liczą dziesiątki tysięcy tekstów i tysiące plików dźwiękowych. Za tym wszystkim kryje się również zastosowanie nowych mechanizmów programistycznych oraz uważna obserwacja sieciowych trendów. Z całą pewnością warto zajrzeć na „nową Opokę” – zespół uczynił dużo, aby zaprzyjaźnić się z internautami.



W związku z inauguracją nowej strony głównej, redakcja portalu ogłosiła konkurs, w którym do wygrania jest cyfrowy aparat fotograficzny oraz nagrody książkowe. Wystarczy odwiedzić witrynę i swoją opinię na jej temat przesłać na adres e-mail: nowa@opoka.org.pl. Regulamin konkursu dostępny jest na stronach portalu.



opoka, ps/kp



















