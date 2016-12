Powrót

piątek, 13 maja 2011, 9:10

Dodał: (Admin) Gra komputerowa dla dzieci "NOE" Tytuł: NOE

Podtytuł:Gra komputerowa dla dzieci

Kategoria wiekowa: 5+

Wydawca:Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011 r.

Cena detaliczna: 49,90 zł.

Dostępna:Gra jest dostępna w dobrych księgarniach, oraz na www.edycja.pl







Informacja o grze:



Gra NOE z serii Biblijni bohaterowie zapewnia dzieciom świetną rozrywkę, uczy je wartości i pomaga im poznać biblijną historię zbawienia.



Zadaniem dziecka jest pomóc Noemu w zbudowaniu arki i wprowadzeniu do niej zwierząt, by następnie uratować je przed potopem. Dziecko przez zabawę uczy się m.in. troski o najsłabszych czy utrzymywania porządku w swoim otoczeniu. Różnorodne zadania i łamigłówki rozwijają pamięć dziecka, uczą logicznego myślenia, wyrabiają zręczność i spostrzegawczość.



Gra podzielona jest na etapy. Każdy z nich poprzedzony jest komentarzem lektora opowiadającego historię biblijną oraz prezentacją kolorowych ilustracji. Program spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i zawiera mechanizm kontroli czasu grania.



Szczególną zaletą gry jest wielobarwna grafika i specjalnie skomponowana muzyka.



Najmłodszych uczestników zabawy czeka wiele przygód, co gwarantuje dobrze i pożytecznie spędzony czas.













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.