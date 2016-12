Powrót

wtorek, 11 lutego 2014, 0:03

Dodał: (Admin) Kanonizacja Jana Pawła II w Watykanie z PLL LOT S.A. /artykuł sponsorowany/ Skorzystaj z dodatkowych lotów na uroczystości w Watykanie



Nie zwlekaj do ostatniej chwili – zarezerwuj szybki i komfortowy przelot do Rzymu, by osobiście uczestniczyć w niezwykłych watykańskich uroczystościach! Specjalnie z okazji kanonizacji polskiego Papieża na przełomie kwietnia i maja uruchamiamy dodatkowe rejsy. Dogodne godziny połączeń pozwolą Ci zorganizować wyjazd nawet tylko na jeden dzień, bez konieczności szukania noclegu w Rzymie!



Możesz też w pełni wykorzystać długi majowy weekend na pobyt w Wiecznym Mieście lub jego okolicach i wrócić dodatkowym lotem 4 maja.



Przejdź się ulicami Rzymu i odwiedź świątynie





Po uroczystej Mszy Świętej Kanonizacyjnej Ojca Świętego Jana Pawła II na placu św. Piotra skieruj się ulicą Via della Conciliazione i dalej, przez most Świętego Anioła, na plac Navona. Schody Hiszpańskie, w okolice fontanny di Trevi aż do Panteonu. Na szczycie kolumny pośrodku Placu Hiszpańskiego dojrzysz statuę Matki Bożej. Na zakończenie dnia wstąp do przepięknej bazyliki św. Jana na Lateranie, zwiedź kaplicę San Lorenzo i Święte Schody.





​Odwiedź ulubione miejsce Papieża



Jeśli możesz zostać w Rzymie dłużej niż jeden dzień, wybierz się do sanktuarium Maryjnego w Mentorelli, które było jednym z ulubionych miejsc Błogosławionego Jana Pawła II. Modlitwa przy cudownej figurze Matki Bożej Łaskawej, której opiece Papież powierzył swój pontyfikat, to prawdziwie głębokie i niezapomniane przeżycie religijne. Stąd masz już blisko do opactwa benedyktyńskiego na wzgórzu Monte Cassino, u podnóża którego rozciąga się cmentarz żołnierzy polskich i generała Andersa.





Rezerwacji dla grup powyżej 9 osób możesz dokonać,

dzwoniąc pod numer Call Center: +48 22 577 99 52







Więcej informacji znajdziesz na stronie www.lot.com





