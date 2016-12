Na skróty:

Powrót

niedziela, 15 czerwca 2008, 22:00

Dodał: (Admin) Kapliczki - informacje o konkursie Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli oraz Redakcja Portalu św. Izydora - Patrona Internetu i Internautów przy współpracy z Wydawnictwami katolickimi organizuje konkurs fotograficzny pt. "Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze".







Konkurs odbywa się pod Patronatem Księdza Prałata prof. dr hab. Tadeusza Fitycha - wieloletniego sekretarza d/s Europy przy przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) , ks. kard. Miloslavie Vlku arcybiskupie Pragi, Prymasie Czech i Moraw.



Celem konkursu jest ukazanie różnego rodzaju kapliczek - przydrożnych, polnych, drewnianych, kamiennych, murowanych, domowych itp. - oraz zorganizowanie wirtualnej wystawy fotografii. Wśród osób oceniających twórczość fotograficzną Internautów jest profesjonalny fotograf Łukasz Struk, którego życiową pasją jest fotografia a swoimi fotografiami upiększa Portal św. Izydora.



Kapliczki stawiali nasi przodkowie w miejscach, gdzie wydarzyło się coś ważnego w gronie rodziny czy bliskich. Kapliczki stawiano obok domów, aby wypraszać opiekę nad gospodarstwem domowym. Kapliczki stawiano na szlakach górskich, leśnych czy polnych, aby pątnicy mogli zatrzymać się na chwilę, odpocząć i zanieść modlitwy. Kapliczki stawiano również w polu i gromadzono się przy nich np. w południe na Anioł Pański czy na zakończenie pracy, żniw...



Codziennie przemierzamy wiele dróg. Przy wielu z nich stoi krzyż, stacja drogi krzyżowej, kapliczka poświęcona Maryi czy Świętemu. Często nie zwracamy na nie uwagi, przechodzimy obojętnie. To właśnie ten konkurs ma na celu pomóc nam w zauważeniu tego szczególnego miejsca. Zatrzymajmy się przy nim, wykonajmy fotografię, zapytajmy się naszych znajomych o historię związaną z tym miejscem, a może poszukajmy informacji w bibliotece czy internecie. Pochwalmy się przed innymi naszą kapliczką, przed którą jako dzieci gromadziliśmy się na wspólnej modlitwie czy majowym nabożeństwie.



Organizatorzy konkursu przygotowali kilkadziesiąt różnych nagród za najciekawsze prace i opisy. Prace można nadsyłać za pośrednictwem poczty e-mail lub pocztą tradycyjną. Więcej informacji można uzyskać na Portalu św. Izydora (http://www.isidorus.net/show/news,267,KONKURS_Kapliczki_naszego_dziecinstwa) lub pisząc na adres: redakcja@isidorus.net . Do udziału w konkursie zaproszeni są wszyscy, bez względu na wiek i profesję. Zdjęcia mogą być wykonane aparatem fotograficznym z telefonu komórkowego, aparatu fotograficznego amatorskiego czy profesjonalnego.













Powyższy tekst można publikować na stronach internetowych bez wymaganej wcześniej zgody naszej Redakcji.





Obrazek (plakat) do artykułu:



http://isidorus.net/images/konkurs.jpg













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.