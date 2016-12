Na skróty:

Powrót

Dodał: (Admin) Zaproszenie do patronatu w konkursie Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli oraz redakcja Portalu św. Izydora - Patrona Internetu i Internautów przygotowuje drugą edycję konkursu pt. "Kapliczka mojego dzieciństwa. Kapliczka na mojej drodze". Konkurs odbywał się już w zeszłym roku w okresie od czerwca do września i nadesłano ponad 500 prac fotograficznych.





Konkurs ma na celu zapoznanie Internautów i nie tylko z małą architekturą sakralną w Polsce i na świecie. Ponadto ma przybliżyć sens stawiania kapliczek, opiekowania się nimi i uzyskaniem środków na renowację tych najcenniejszych, najpiękniejszych i najstarszych.



W związku z powyższym postanowiliśmy zwrócić się z prośbą do wszystkich Internautów, instytucji, firm, sklepów i osób prywatnych o pomoc w zorganizowaniu kolejnej edycji konkursu oraz przygotowania materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji związanej z renowacją czy informacją o zapomnianym miejscu.



Jakiej pomocy oczekujemy?



1). Wsparcie fotograficzne - przesyłanie fotografii kapliczek i krzyży przydrożnych



2). Wsparcie sponsorskie konkursu - przekazanie na cele konkursu nagród w postaci książek oraz artykułów (np. fotograficznych) oraz wsparcie finansowe (na przesyłki pocztowe itp.)



3). Wsparcie sponsorskie renowacji - przekazanie dobrowolnej kwoty, która zostanie wykorzystana na renowację wybranej(-ych) przez Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli kapliczek czy krzyży przydrożnych



4). Objęcie konkursu patronatem medialnym (internet, prasa, radio, TV itp.) - promocja konkursu i prezentacja prac konkursowych





Co oferujemy w zamian za pomoc?



1). Informacja o sponsorze w prasie i internecie z możliwością zamieszczenia logo lub reklamy graficznej



2). Informacja o darczyńcy przy odrestaurowanych kapliczkach



3). Umieszczenie bannera, logo, reklamy lub innej wcześniej określonej z organizatorem reklamy, która zostanie zamieszczona na planszach z fotografiami podczas wystaw zorganizowanych przez Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli





Tegoroczna edycja konkursu planowana jest w terminie od 3.07.2009 do 29.09.2009 r.



Szczegółowych informacji udzielimy pod następującym adresem:



redakcja @ isidorus.net





Za wszelkie propozycje związane z organizacją konkursu oraz renowacji kapliczek wszystkim serdecznie dziękujemy - Bóg zapłać!





Rachunek bankowy Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli:



73 1600 1156 0004 0601 7389 6080

Fortis Bank, oddz. Wrocław





Dary sponsorskie na nagrody w konkursie można przekazywać na adres:



Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli

Skrytka pocztowa 59

57-350 Kudowa-Zdrój









