Na skróty:

Powrót

środa, 31 marca 2010, 18:24

Dodał: (Admin) Wesprzyj nasz Portal Od ponad 8 lat tworzymy Portal Świętego Izydora - Patrona Internetu i Internautów, gdzie publikujemy dobre informacje dbając o przekaz prawdziwych wartości chrześcijańskich. Koszty związane z działalnością Stowarzyszenia oraz przede wszystkim Portalu św. Izydora pokrywamy z własnych finansów oraz dzięki naszym Darczyńcom. Niestety ilość darczyńców jest zbyt mała, abyśmy mogli unowocześniać i iść z duchem czasu. W związku z tym postanowiliśmy po raz kolejny zwrócić się do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie.



Jeżeli uważasz, że warto wspomóc nasz Portal przekazując na jego rozwój dar pieniężny, możesz to uczynić następująco:



Uboga wdowa







+ Przelewem bankowym na rachunek Stowarzyszenia Świętego Izydora z Sewilli:



Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli

ul. Safranice 555, 547 01 Nachod



Fortis Bank Polska, O/Wrocław

73 1600 1156 0004 0601 7389 6080



Tytułem: Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia









+ Za pomocą serwisu internetowego do płatności bezgotówkowych:

www.isidorus.net/dar





+ Za pomocą przekazu pocztowego w Urzędzie Pocztowym na terenie całej Polski. Przekaz pieniężny należy zaadresować następująco:



Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli

skrytka pocztowa 59

57-350 Kudowa-Zdrój



Informacja dodatkowa: "Darowizna na rzecz Stowarzyszenia św. Izydora"





+ Za pomocą płatności PayPal - bezpieczne płatności on-line



































UWAGA!

Osoby, które wesprą naszą działalność kwotą powyżej 20 złotych, otrzymają od nas podarunek w postaci wydanej przez nasze Stowarzyszenie płyty CD.



Za okazaną nam pomoc

składamy wszystkim naszym Darczyńcom

serdeczne Bóg zapłać!





















Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.