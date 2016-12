Powrót

środa, 23 kwietnia 2008, 19:00

Dodał: (Admin) MIVA Polska Mission Vehicle Association - to specjalistyczna organizacja pomagająca misjonarzom w zakupie środków transportu. MIVA od ponad 55 lat działa w Austrii (www.miva.at), również w Szwajcarii, Holandii, Anglii, Słowenii, Słowacji, nawet w Korei Południowej, USA (w Waszyngtonie - MIVA Ameryka). MIVA powstała w niezwykłych okolicznościach. Założycielem MIVA był Ojciec Paweł Schulte OMI, przez miłość do latania zwany „Latającym Ojcem”. Impulsem do założenia tej organizacji, była tragiczna śmierć misjonarza. Chorego misjonarza transportowano do odległego szpitala wozem zaprzęgniętym w woły. Gdy ugrzązł w błocie, Afrykańczycy nieśli go dalej na prowizorycznych noszach. Gdy dotarli do szpitala było już za późno. „Można było go uratować, gdyby misja dysponowała współczesnym środkiem transportu” – powtarzał o. Schulte, kiedy dążył do założenia organizacji niosącej pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu. Udało mu się tego dokonać w 1927 roku.









MIVA Polska powstała w roku 2000, roku Wielkiego Jubileuszu i jest „żywą pamiątką” tych świętych dni. Celem działania MIVA Polska jest pomoc misjonarzom w zakupie środków transportu oraz ujednolicenie różnych działań w tym zakresie na terenie kraju. MIVA Polska działa jako agenda Komisji Episkopatu ds. Misji.





Sposób działania



MIVA Polska działa podobnie jak MIVA Austria i z nią ściśle współpracuje: Akcja Św. Krzysztof – to apel do kierowców, aby jako podziękowanie za bezpiecznie przejechane kilometry złożyli dar na misyjne środki transportu. Hasło i prośba: Podaruj polskim misjonarzom „1 grosz za 1 km przejechany bez wypadku”





