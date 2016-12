Powrót

niedziela, 6 września 2009, 0:08

Dodał: (Admin) Ksiądz Ignacy Kłopotowski – założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej Nasz orędownik w niebie



We wrześniu wspominamy w Kościele

bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera.

Choć za życia był skromnym człowiekiem,

to dzisiaj czcimy go na różne sposoby…



Ksiądz Ignacy Kłopotowski – założyciel Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, proboszcz parafii Matki Bożej Loretańskiej przy kościele św. Floriana w Warszawie – zmarł 7 września 1931 r. Choć jego śmierć zaskoczyła siostry loretanki, to jednak pociechę niosły słowa wypowiedziane przez ks. Ignacego: „Jak będę na tamtym świecie, więcej dla was zrobię u Pana Jezusa”. Opieki swego Założyciela siostry doświadczają po dziś dzień.



bł. Ignacy Kłopotowski

Założyciel Sióstr Loretanek



Wysłuchuje próśb



Na mocy listu apostolskiego Benedykta XVI

z okazji beatyfikacji (19 czerwca 2005 r.) dzień 7 września został w Kościele ogłoszony

liturgicznym wspomnieniem bł. Ignacego Kłopotowskiego, prezbitera. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekrety zatwierdzające w języku polskim tekst formularza Mszy świętej i Liturgii Godzin o bł. Ignacym Kłopotowskim oraz teksty liturgiczne (mszalne) w języku angielskim, włoskim, rumuńskim, rosyjskim i ukraińskim. Dzięki nim różne narody mogą modlić się w swoim języku za wstawiennictwem bł. Ignacego. W modlitwie o kanonizację ks. Kłopotowskiego prosimy Boga także o to, by sprawił za przyczyną gorliwego naśladowcy Chrystusa, abyśmy i my oddawali całe swe życie dla zbawienia świata. Swoje trudne sprawy polecamy nieskończenie dobremu Bogu Ojcu za przyczyną ks. Ignacego także w litanii ułożonej z wezwań do Matki Bożej Loretańskiej i błogosławionego kapłana, który był wzorem prawości i odwagi, ojcem ubogich, opiekunem dzieci i młodzieży, apostołem słowa drukowanego, gorliwym czcicielem Matki Bożej i propagatorem modlitwy różańcowej.



Wspiera w życiu i posłudze



Za wstawiennictwem Ojca Założyciela siostry loretanki modlą się w swoich wspólnotach zakonnych, a także wraz z wiernymi w kościołach parafialnych, które znajdują się w pobliżu ich domów. Często też wyjeżdżają do innych parafii, pragnących poznać osobę bł. Ignacego, i tam przez jego wstawiennictwo, w obecności jego relikwii, modlą się, polecając intencje pasterzy Kościoła lokalnego i wszystkich wiernych. Przy takich okazjach odbywa się uroczyste wniesienie relikwii Błogosławionego oraz oddanie im czci przez ucałowanie. Są kościoły parafialne i kaplice, w których co tydzień odprawiane jest nabożeństwo ku jego czci.

Osoby, kierujące prośbę o przekazanie im relikwii bł. Ignacego, widzą w nim patrona wspierającego ich życie i posługę, jaką pełnią. Są wśród nich kapłani, są też osoby świeckie, np. pani, która pracuje w ośrodku dla bezdomnych i chciałaby, aby poznali oni bliżej postać Błogosławionego. Opiekun grupy ministrantów prosi przez jego wstawiennictwo o umocnienie wiary dla siebie, swojej rodziny, ministrantów i rodzin w parafii. Pewien młody mężczyzna, zafascynowany ks. Ignacym Kłopotowskim, w pracy i wśród przyjaciół oraz znajomych opowiada o nim, zachęcając do modlitwy za jego wstawiennictwem, a każdy poniedziałek przeżywa w duchowej łączności z Błogosławionym, poświęcając mu swoją modlitwę. Pomoc od bł. Ignacego otrzymuje też młodzieniec, który wybrał go sobie na patrona do bierzmowania.

Jeżeli więc chcemy, aby towarzyszyła nam obecność i opieka ks. Ignacego Kłopotowskiego, módlmy się z żywą wiarą i prosimy go o to. Mawiał on bowiem: „Modlitwa to środek niezastąpiony, bez którego wszystkie inne twoje zasługi najszlachetniejsze będą zupełnie bez znaczenia”.





MODLITWA DO BŁ. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO



Boże, który tchnąłeś w serce błogosławionego księdza Ignacego wielką miłość do Wcielonego Słowa i Jego Dziewiczej Matki, wzbudzając w nim pragnienie budowania Twojego królestwa, przez gorliwe naśladowanie miłości Chrystusa wobec ludzi ubogich i odrzuconych, oraz uczyniłeś go apostołem prasy i wydawnictw katolickich – wejrzyj na nasze pokorne błagania i spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z radością oddawali całych siebie dziełu zbawienia świata.

Ojcze nieskończenie dobry, udziel mi za przemożną przyczyną błogosławionego księdza Ignacego pomocy w sprawie, którą Ci z ufnością powierzam. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.





s. Stefania Korbuszewka CSL

źródło: "Różaniec"













