czwartek, 1 maja 2008, 22:00

Dodał: (Admin) Poszukiwacze zaginionej Arki (Raiders of the Lost Ark) Realizatorski majstersztyk, najgłośniejszy film sezonu, który zdobył 4 Oscary - za scenografię, efekty specjalne, dźwięk i montaż. Akademia przyznała nominacje do nagrody także w kategoriach: najlepszy film, reżyseria, zdjęcia, muzyka. "... połączenie mistrzostwa technicznego, wrażliwości plastycznej, humoru i nieco zwariowanego optymizmu" - pisano o hollywoodzkiej produkcji po premierze. Spielbergowska wizja losów Arki Przymierza zyskała nie tylko uznanie fachowców, przyciągnęła także wielomilionową widownię na całym świecie.





Zdjęcia kręcono na Hawajach, we Francji, Tunezji oraz studiach filmowych w Anglii. Film powstał w ciągu zaledwe 73 dni, a jego koszt przekroczył niewiele ponad 20 milionów dolarów, za to zyski z dystrybucji oszacowano na więcej niż 200 milionów. Przygodowa opowieść fantasy inspirowała Stevena Spielberga w pracy nad kolejnymi częściami opowieści o przygodach Indiany Jonesa.



Akcja filmu rozgrywa się w 1936 roku. Archeolog dr Indiana Jones (Harrison Ford) podczas naukowej ekspedycji odkrywa w peruwiańskiej dżungli grobowiec, a w nim złotego bożka. Zostaje oszukany przez największego rywala, archeologa imieniem Belloq (Paul Freeman), pracującego dla nazistów, który wykrada posążek. Profesor wraca do kraju, do uniwersyteckich zajęć. Niebawem otrzymuje tajne zadanie od służb specjalnych. Wedle danych wywiadu niemieccy archeolodzy odkryli na pustyni starożytne miasto egipskie, gdzie w podziemiach świątyni jest prawdopodobnie ukryta zaginiona Arka Przymierza. Aby święte trofeum nie wpadło w ręce hitlerowców, Indiana Jones wyrusza z tajną misją do Egiptu. Podróżując przez Nepal, profesor spotyka dawną sympatię, Marion Ravenwood (Karen Allen), która obiecuje pomóc w poszukiwaniach. Jej ojciec archeolog odnalazł niegdyś kryształową głowicę laski Mojżesza, na której są wskazówki dotyczące Arki Przymierza. Uratowawszy Marion z pułapki zastawionej przez hitlerowskich szpiegów, Indy wraz z dziewczyną przybywa do Kairu. Przekonuje się, że Niemcy są już bliscy sukcesu i zrobią wszystko, by wyeliminować rywali. Marion i profesorowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo. Tymczasem na horyzoncie pojawia się jeszcze jeden wróg - Belloq, który, jak się okazuje, również chce zdobyć za wszelką cenę święte trofeum.





Film przygodowy, 115 min, USA 1980

Reżyseria: Steven Spielberg

Scenariusz według pomysłu George'a Lucasa i Philipa Kaufmana: Lawrence Kasdan

Zdjęcia: Douglas Slocombe

Muzyka: John Williams

Obsada: Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, Roland Lacey,John Rhys - Davies, Denholm Elliott, Alfred Molina, Wolf Kahler, Anthony Higgins i inni











