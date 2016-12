Powrót

czwartek, 1 maja 2008, 0:01

Dodał: (Admin) Piotr Rubik - Oratorium dla Świata Piotr Rubik o tym, co najważniejsze: o miłości, tolerancji, wierze, pokoju, prawdzie i wieczności... Pierwsza część jego tryptyku Oratorium dla Świata, zatytułowana Habitat - moje miejsce na Ziemi zawiera materiał zarejestrowany podczas imponującego (190 artystów na jednej scenie!) koncertu wieńczącego finał obchodów 750-lecia Gorzowa Wielkopolskiego.







W gorzowskiej Hali Ludowej wraz z Piotrem Rubikiem wystąpili soliści: Zofia Nowakowska, Marta Moszczyńska, Anna Józefina Lubieniecka, Michał Gasz, Grzegorz Wilk, Michał Bogdanowicz oraz narratorzy: Jakub Wieczorek i Przemysław Kapsa. Solistom towarzyszyła krakowska orkiestra symfoniczna Horizon, Wrocławski Chór Akademicki pod dyrekcją Alana Urbanka oraz częstochowski chór La Musica Corale pod dyrekcją Beaty Ciemny. Oprócz typowego oratoryjnego składu wykonawców w nagraniu udział wzięły gwiazdy muzyki klubowej - dj Kostek, dj Simo, beat box trio Al - Fat Nujah oraz Robert Leszczyński. Za poruszające teksty odpowiedzialny jest Roman Kołakowski.









Na płytach:



CD1



1. Habitat. Prolog

2. Astrologia uczuć

3. Miłość ocali świt

4. Skamieniałe łzy

5. Nieśmiertelności nie odbierze nam Bóg

6. Katedra

7. Serce dzwonu

8. Most dwojga serc

9. Jak pieśni Papuszy





CD2



10. Jesteśmy inni

11. Schody donikąd

12. To cała prawda

13. Kropelka rosy, kropla krwi

14. Przylądek Dobrej Nadziei

15. Świat się zaczyna

16. Niezmienność

17. Habitat. Epilog

18. Kocham żyć





