czwartek, 4 grudnia 2008, 19:59

Dodał: (Admin) Filmowe „Świadectwo” już na DVD 8 grudnia, niecałe dwa miesiące po kinowej premierze w Watykanie, „Świadectwo” – filmowa opowieść kardynała Dziwisza o Janie Pawle II - będzie mieć premierę na DVD.



„Świadectwo” na DVD zawierać będzie dodatki w postaci fragmentu ścieżki dźwiękowej, reportażu z prac nad filmem, wywiadów z twórcami oraz relacji wideo z premiery w Watykanie.





Film powstał na kanwie książki „Świadectwo” – opowieści kardynała Stanisława Dziwisza, wieloletniego sekretarza i przyjaciela papieża Jana Pawła II, wydanej w 2007 roku i przetłumaczonej na kilkanaście języków. Obraz filmowy jest bogatszy od książki o nieznane wcześniej fakty z okresu pontyfikatu Jana Pawła II i niepublikowane dotąd materiały dokumentalne i zdjęciowe, pochodzące m.in. z archiwów watykańskich oraz zbiorów prywatnych. Ich uzupełnieniem są sceny fabularyzowane, w których wykorzystane zostały autentyczne przedmioty używane przez Karola Wojtyłę na co dzień.



Przy realizacji zdjęć ekipa filmowa pracowała niemal w całej Europie. Większość scen nakręcono w Watykanie, Krakowie oraz Wadowicach – w domu, w którym wychowywał się przyszły papież. Całość spaja postać drugiego narratora, którego rolę powierzono brytyjskiemu aktorowi Michaelowi Yorkowi, znanemu z filmów „Kabaret" czy „Jezus z Nazaretu".



Światowa premiera filmu „Świadectwo” odbyła się 16 października w watykańskiej Auli Pawła VI. W pierwszym pokazie uczestniczył Ojciec Święty Benedykt XVI, a także liczni przedstawiciele Kościoła, polityki i kultury z Polski i całego świata. Premiera zbiegła się z 30. rocznicą wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. 17 października „Świadectwo” trafiło do kin w całej Polsce i jak dotychczas zyskało sobie prawie milionową widownię.

Jednocześnie z DVD na rynku pojawi się płyta ze ścieżką dźwiękową z filmu. „Świadectwo” autorstwa Vangelisa i Roberta Jansona.



Premiera książki z filmem wsparta jest kampanią telewizyjną w TVP 1, TVP2 oraz promocją w "Gazecie Wyborczej" i jej dodatkach.





***



Scenariusz na podstawie książki kard. Stanisława Dziwisza: Gian Franco Svidercoschi, Paweł Pitera, ks. Paweł Ptasznik

Producent: Przemysław Häuser

Reżyseria: Paweł Pitera

Muzyka: Vangelis i Robert Janson

Zdjęcia: Janusz Tatarkiewicz

Montaż: Cezary Grzesiuk

Scenografia: Rafał Waltenberger, Maria Duffek

Czas trwania filmu: 90 minut

Produkcja: TBA Group we współpracy z Libreria Editrice Vaticana, Agora SA, NewCast/ZenithOptimedia Group oraz Network Production

Na podstawie książki „Świadectwo” (oryginalny tytuł „Una Vita con Karol”)

S. Dziwisz i G. Svidercoschi © 2007 RCS Libri S.p.A – Milano

Mecenat nad filmem objęły PZU SA i PZU Życie SA oraz PKN ORLEN.

Partnerem filmu jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Patronat medialny: TVP SA, „Viva!”, Radio Zet, „Gość Niedzielny”, „Gazeta Wyborcza” i Gazeta.pl.







Informacja nadesłana przez Biuro Prasowe Filmu













