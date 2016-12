Powrót

Dodał: Katarzyna Koczwara (paxik) "Senność" która pobudza do myślenia Po wstrząsającym filmie jakim były „Pręgi”, do kin wchodzi kolejne dzieło Magdaleny Piekorz - „Senność”.

Po raz kolejny duet Piekorz jako reżyserka i Kuczok jako scenarzysta pobudzają widza do refleksji. Opowiadają jednocześnie trzy historie ludzi emocjonalnie, uczuciowo uśpionych, zagubionych w swojej niemocy, w prozie życia, której są elementem.



Mogą tak tkwić w otępieniu, męcząc się każdego dnia bardziej i mocniej. Mogą też dać sobie szansę, wyzwolić się z odrętwienia, spełnić swoje pragnienia, wziąć los w swoje ręce.

Tak się dzieje. Jedno wydarzenie, jedna spotkana przypadkowo osoba, pokazuje drogę, daje siłę, by zrobić krok do przodu.



Róża (Małgorzata Kożuchowska) pokonuje swoją narkolepsję, odkrywa, że jej podejrzenia wobec męża (Michał Żebrowski) to nie wytwór jej wyobraźni. Rober Wojnar (Krzysztof Zawadzki) znany pisarz, w obliczu śmiertelnej choroby, robi porządek w swoim małżeństwie z Anną (Joanna Pierzak). Adam Cieślik (Rafał Maćkowiak) godzi się ze swoim homoseksualizmem, walczy o Bystrego (Bartosz Obuchowicz).



Czasem musi wydarzyć się wiele złego, by się obudzić, zacząć żyć po swojemu.



Dużą zaletą filmu jest to, że wątki te nie są przegadane, nie ma dłużyzn, widz jednocześnie ma czas zżyć się z bohaterami. Kto wybierze się do kina dostanie cały koszyk wrażeń. Będzie śmiech, będzie groza, będzie zdziwienie i będą łzy. Odczucia zintensyfikuje muzyka Adriana Konarskiego.













