czwartek, 20 stycznia 2011, 16:00

Dodał: (Admin) Paweł z Tarsu - Pojednanie światów Film, jaki pragniemy zaprezentować, mówi o dążeniu do pojednaniu zwaśnionych światów. Narosłe przez wieki podziały i związane z nimi niesprawiedliwości zostają zniesione z chwilą, kiedy w Bogu dostrzegamy wspólnego Ojca. Wtedy zaczynamy traktować wszystkich jako swych braci i siostry.



Święty Paweł

Bazylika w Rzymie Główny bohater filmu, Paweł z Tarsu, pisał w związku z tym: „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” (Ga 3, 28). Nie wzywał do rewolucji w celu zniesienia niesprawiedliwości społecznych, gdyż zmiany wprowadzane siłą służą jednym, a krzywdzą drugich. Rewolucja to jedynie zamiana ról. Apostoł wzywał zaś do głębokiej przemiany świata przez traktowanie siebie wzajemnie jako braci i siostry. Tak oto nie wyrządzając nikomu krzywdy, zapewnił ówczesnemu niewolnikowi wolność: jego chrześcijański pan widząc w nim brata, przestał go traktować jako niewolnika. Tego nie da rewolucja. Mąż zaczął widzieć w żonie równorzędnego partnera, a Żyd w poganie – brata w tym samym Bogu. Sprawiedliwość w świecie zaprowadzi się jedynie wzajemnym szacunkiem i miłością. Dlatego nieprzypadkowo film zatytułowany Paweł z Tarsu nosi podtytuł Pojednanie światów.



Święty Paweł na Malcie

Kadr z filmu Film powstał w ramach Inicjatywy opisanej hasłem “Cogito ergo credo”, co tłumaczy się: „Myślę, więc wierzę”. Nawiązuje ono do kartezjańskiej sentencji Cogito, ergo sum. Od zarania dziejów refleksja nad światem i życiem prowadziła ludzi do przekonania o istnieniu Boga i do poznania prawdy o Nim. Nie wszyscy jednak osiągają ten cel. Lecz oni również odkrywają prawdę o kochającym nas Ojcu. Nie poznali wprawdzie Boga z imienia, lecz w wielu sferach codziennego życia podzielają Jego miłość. Na równi z wierzącymi potępiają wszelkie przejawy rasizmu, głoszą równość wszystkich ludzi względem siebie, wyrażają dezaprobatę dla działań wojennych i kary śmierci, wykazują wrażliwość na świat zwierząt i środowisko naturalne. Nie poznali wprawdzie prawdy o życiu nienarodzonym czy o godności człowieka jako dziecka Bożego, lecz bezsprzecznie poznali część prawdy. Skoro każdy, wierzący i niewierzący, poznał większą czy mniejszą część prawdy o Bogu, każdy może pomóc drugiemu w odkrywaniu całej Prawdy. Film i dopełniająca go książka Rozmowy z Pawłem z Tarsu, nosząca podtytuł “O Bogu i człowieku”, ukazują wartość wiary w Boga i z miłością odnoszą się do inaczej myślących.











"Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów" to pierwszy całkowicie polski film o człowieku, który wpłynął na oblicze naszej cywilizacji. Wybierz się w podróż jego śladem! Film jest zrealizowany w stylu reportażu i dokumentu, w dynamicznej i atrakcyjnej dla współczesnego odbiorcy konwencji. Powstawał w 7 krajach (nie licząc oczywiście Polski), w których ekipa podążała śladami apostoła z Tarsu.



Z rozmachem, dynamicznie i w sposób niezwykle ciekawy odkrywa przed widzem świat historii, współczesności, mitologii, wielkich religii, zwyczajów i różnorodnych tradycji, a to wszystko pośród przepięknych krajobrazów basenu Morza Śródziemnego.



Film można zakupić w sklepie internetowym w postaci całego pakietu (6 płyt DVD + gratis dodana płyta z muzyką filmową) bądź pojedynczych wybranych odcinków.



Dla katechetów proponujemy gratis scenariusze lekcji oparte na poszczególnych odcinkach, a wykorzystujące interesujące formy i metody pracy.



Film "Paweł z Tarsu. Pojednanie Światów" to mądry pomysł na prezent!







Więcej informacji i możliwość zakupu w sklepie internetowym na stronie www.paulusfilm.com















