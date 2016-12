Powrót

piątek, 25 kwietnia 2008, 18:56

Dodał: (Admin) Faustyna Film opowiada historię krótkiego ale intensywnego życia św. siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Żyła tylko 33 lata, ale swoją pobożnością, skromnością i pokorą dla zrządzeń losu zaskarbiła sobie uwielbienie i cześć u wiernych i duchowieństwa. Jest początek XX wieku i aby zostać przyjętą do klasztoru, należy wnieść posag.





Faustyna już jako dziewczynka była bardzo religijna i zbierała każdy zarobiony grosik na tenże posag. Jej wiara jest jedynym oparciem. Jest pogodna i bez żalu znosi trudy pracy w klasztornej piekarni. Jej pierwsze widzenie Chrystusa nie zostaje poważnie potraktowane i Faustyna zostaje "karnie" przeniesiona do klasztoru w Wilnie. Tam znajduje zrozumienie u spowiednika Ks.Sopoćko który pomaga jej w spełnieniu widzenia w którym objawia się jej postać Chrystusa - powstaje charakterystyczny i obecnie powszechnie znany obraz. Faustyna nabawia się gruźlicy. Jest coraz słabsza, pomimo tego żarliwie się modli i nie traci wiary. Po interwencji siostry Felicji - obie wracają do Krakowa, gdzie Faustyna po próbach wyleczenia umiera. Warto podkreślić moim zdaniem wybitną rolę Doroty Segdy jako Faustyny, także na wyróżnienie zasługuje rola Krzysztofa Wakulińskiego - Ks.Sopoćko. Film został pięknie zilustrowany magiczną i pełną głębi muzyką W.Kilara i pięknymi zdjęciami Z.Najdy.



Film był swego czasu wydarzeniem zarówno kulturalnym jak i religijnym - jego powstanie zbiegło się z kończącym się procesem beatyfikacyjnym Faustyny (w 1993r.została beatyfikowana) D.Segda dostała na festiwalu w Gdyni (1994) nagrodę za rolę kobiecą .







Reżyseria: Jerzy Łukaszewicz,

Występują: Dorota Segda, Agnieszka Czekańska, Stanisława Celińska

Scenariusz: Maria Nowakowska-Majcher

Muzyka: Wojciech Kilar



Czas trwania filmu: 80 minut





Film można zakupić w Księgarni Gloria24.pl w cenie 19,90 zł (VHS).





