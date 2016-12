Powrót

poniedziałek, 14 września 2009, 0:00

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Skąd się wziął "Znak krzyża"? Znak Krzyża. Nie jest obcy żadnemu katolikowi. Wykonujemy go tak często w swoim życiu, że nie potrafilibyśmy tego zliczyć. Ale czy tak na prawdę wiemy, co oznacza, czy potrafimy go prawidłowo wykonać i czy wiemy kiedy?

Kreślenie znaku Krzyża ma najprawdopodobniej korzenie Apostolskie. Pierwotnie kreślono go jednym palcem. Czyniono go na przedmiotach, ludziach, przed wykonywaniem różnych zajęć. Dokumenty z III wieku poświadczają, że był on już od dłuższego czasu częścią ówczesnej liturgii (chrzest, święcenia), co pozostało do dziś. Wierzono – zgodnie z PŚ – że jest źródłem łask (Ef 2,16), a przede wszystkim ochroną przed złem. Widziano w nim akt publicznego przyznawania się do wiary, jej symbol (1 Kor 1,17) – na początku ustępował jeszcze rybie.



Św. Józef Kalasancjusz uczy dzieci znaku krzyża



Aż 700 lat musiało upłynąć nim zaczęto kreślić go na ustach, a jeszcze później na sercu. Do dziś czynimy ten znak przed słuchaniem Ewangelii. Jego znaczenie jest wyraźne. Mamy przyjąć Ewangelię, myślą, mową i sercem – a to składa się potem na czyn. Dopiero na początku drugiego tysiąclecia pojawiają się pierwsze poświadczenia używania dużego znaku. W liturgii oznajmiał rozpoczęcie i zakończenie modlitwy.



Kiedy go czynimy w Kościele? Zawsze przy wejściu lub wyjściu z kościoła. Najczęściej jest on wtedy połączony z użyciem wody święconej. To przypomnienie łaski Chrztu Św. i przynależności do Boga i jako Jego synowie i córki. Też symbol błogosławieństwa – chroniącego przed złem. Na Mszy Św. czynimy go (jeśli nie ma przypomnienia przyrzeczeń chrzcielnych) tylko dwa razy. Na rozpoczęcie, – jako że msza jest modlitwą i na zakończenie przy błogosławieństwie. Błędem jest czynienie go przed lub po przyjęciu Najświętszego Sakramentu. Inna jego nazwa to Eucharystia, czyli dziękczynienie, które jest częścią naszej modlitwy na Mszy Świętej.



Wiele modlitw zawiera w sobie Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej (np. Chwała Ojcu…). W ich trakcie także nie czynimy znaku krzyża, gdyż jest to część modlitwy (a nie jej zakończenie czy rozpoczęcie). Natomiast należy pamiętać wtedy o pochyleniu głowy.



Na zakończenie jeszcze jedno znaczenie dużego krzyża. Kiedy wymawiamy słowa „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego“ nasze ręce ukazują kolejno na głowę, serce i ramiona. Zawiera się w tym prośba o nieustanne spełnianie Bożej woli: myślą, czystym sercem i dobrymi uczynkami.













albert "wydaje się, że znak (krzyża) jest jedynie przejęciem znaku tau (...) który był, według Ezechiela 9,4, znakiem Jahwe nakładanym na czole wybranych. (...) Kiedy sens tego znaku, który był zrozumiały tylko dla Semitów, zagubił się w środowisku greckim, interpretowano tau (...) jako symbolizujące krzyż, w postaci +. (...) wyrażenie "nosić krzyż" zastępuje "nosić Imię"." cytat z Jean Danielou "Teologia judeochrześcijańska. Historia doktryn chrześcijańskich przed soborem nicejskim." Znak krzyża (Odpowiedz) 14.9.2009 11:32

Kalasancjusz Znak krzyża jest znakiem identyfikującym chrześcijanina; jest najprostszym Credo, w którym zawiera się tajemnica Boga w Trójcy Jedynego.