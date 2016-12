Powrót

niedziela, 28 lutego 2010, 21:59

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Sport jak życie w wierze W ostatnich dniach jesteśmy świadkami wielkich zmagań sportowych na olimpiadzie zimowej w Vancouver. Reprezentanci naszego kraju zdobyli już kilka medali - złoty, kilka srebrnych i brązowy. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z tego, ile trzeba trudu, aby uzyskać tak wspaniałe wyniki wśród wielu zawodników startujących w różnych dyscyplinach na olimpiadzie. Ile każdy ze sportowców musi poświęcić pracy, wysiłku i wyrzeczeń, aby znaleźć się na podium.





Każdy z nas jest podobny do takiego sportowca. Nasza wiara to dążenie do celu, dążenie po nagrodę. Dlatego każdego dnia przezwyciężamy trudy życia, wyrzekamy się wielu przyjemności, które i tak za chwilę wygasną i nie pozostawią nam nic oprócz wyrzutów sumienia czy grzechu. Podporządkowujemy nasze życie Bogu i przestrzegamy Jego przykazań, które zbliżają nas do Niego.



Przeżywamy okres Wielkiego Postu podczas którego często zrzekamy się wielu przyjemności. Bez postanowień wielkopostnych i postów nie przygotujemy się na prawdziwe przeżycie Wielkiej Nocy - nocy Zmartwychwstania Pańskiego.



Zastanów się przez chwilę czy pracujesz codziennie nad tym, by zasłużyć na obiecaną nam nagrodę - życie wieczne w Królestwie Niebieskim, czy potrafisz podejmować trudne decyzje i dążyć do celu?













