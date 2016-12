Powrót

środa, 22 lutego 2012, 20:30

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Posty nakazane zachowywać. Tylko kiedy? Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Takiej treści jest przykazanie kościelne zatwierdzone przez Episkopat Polski.



REKLAMA czytaj dalej...



W Polsce wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych obowiązuje we wszystkie piątki, Środę Popielcową oraz w Wigilię Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wyjątkami są piątki w które obchodzimy w Kościele Katolickim uroczystość lub piątki w oktawie Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych. Ponadto w Uroczystość Serca Jezusowego, przypadającą zawsze w piątek - 8 dni po Bożym Ciele, nie obowiązuje post ani wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych.



Treść z Kodeksu Prawa Kanonicznego dotycząca postów:



Kan. 1249 - Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, obowiązani są na pod­stawie prawa Bożego czynić pokutę. Żeby jednak wszyscy przez jakieś wspólne zachowanie pokuty złączyli się miedzy sobą, zostają nakazane dni pokuty, w które wierni powinni modlić się w sposób szczególny, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość, zgodnie z postanowieniami zamieszczonych poniżej kanonów.



Kan. 1250 - W Kościele powszechnym dniami i okresami pokutnymi są poszczególne piątki całego roku i czas wielkiego postu.



Kan. 1251 - Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa lub innych pokarmów, zgodnie z zarządzeniem Konferencji Episkopatu, należy zachowywać we wszystkie piątki całego roku, chyba że w danym dniu przypada jakaś uroczystość. Natomiast wstrzemięźliwość i post obowiązują w środę popielcową oraz w piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.



Jak to wygląda w praktyce?



W Środę Popielcową oraz w Wielki Piątek obowiązuje tzw. post ścisły, polegający na przyjęciu tylko raz dziennie pełnego posiłku, a pozostałe w zmniejszonej ilości. Absolutny post, czyli powstrzymanie się od wszelkich posiłków, obowiązuje na jedną godzinę przed przyjęciem Komunii świętej.



W Polsce mamy jeszcze jeden dzień, posiadający charakter postu ścisłego. Jest nim wigilia Bożego Narodzenia. W tym dniu ograniczamy spożywanie posiłków w ciągu dnia na rzecz wieczerzy wigilijnej. Post tego dnia nie jest obowiązkowy i nie jest wymagany przez Kościół Katolicki, lecz jest postem tradycyjnym.





Kościół, który ustanawia przepisy dotyczące praktyki pokutnej, może w uzasadnionych wypadkach od tego obowiązku zwalniać, czyli udzielać dyspensy. Stolica Apostolska może dyspensować wszystkich wiernych w Kościele Powszechnym. Biskup Diecezjalny ma władzę udzielać dyspensy dla wiernych własnej diecezji. Natomiast Ksiądz Proboszcz, dla słusznych powodów i zgodnie z przepisami Biskupa Diecezjalnego, ma prawo udzielić dyspensy poszczególnym osobom lub rodzinom własnej parafii. Ksiądz Proboszcz ma też prawo zamiany obowiązku postu na inne uczynki pokutne (modlitwa lub jałmużna). Niezależnie od dyspensy, obowiązek postu - jako przykazanie kościelne - nie obowiązuje wtedy, gdy jego zachowanie spowodowałoby poważną przeszkodę, np.: w czasie choroby lub rekonwalescencji, podczas dalekiej podróż, przy ciężkiej pracy oraz w sytuacji faktycznej niemożności wyboru potraw.



Kto jest zobowiązany pościć?



Wstrzemięźliwość, która oznacza zakaz spożywania mięsa, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post obowiązuje w Środę Popielcową i w Wielki Piątek wszystkich między 18 a 60 rokiem życia.



Przykazanie samej tylko wstrzemięźliwości od potraw mięsnych zakazuje spożywania mięsa i wywarów z mięsa, nie zabrania jednak ani jaj, ani nabiału, ani żadnych przypraw, nawet tłuszczu zwierzęcego.





Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa to nie wymysł Kościoła. Człowiek dla oczyszczenia swego ciała powinien co najmniej raz w tygodniu zrezygnować z mięsa i w jego miejsce spożyć np. więcej warzyw czy ryby. Bogata w potrawy postne polska kuchnia pomaga nam w zastąpieniu potraw mięsnych np. wspaniałymi pierogami czy smacznymi sałatkami.

Jak możesz nam pomóc?

Możesz wpłacić dowolną kwotę jednorazowo lub co miesiąc

bezpośrednio na konto Portalu Świętego Izydora.

Wystarczy kliknąć w poniższy banner.







Bóg zapłać za okazaną nam pomoc!



Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.