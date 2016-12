Powrót

piątek, 4 lipca 2008, 23:47

Dodał: (Admin) Jeżeli masz pytanie, problem lub chcesz się upewnić ... Coraz więcej osób korzysta w Internecie z komunikatorów. Również nasza redakcja postanowiła oddać do Waszych rąk kontakt poprzez komunikator Gadu Gadu.



Jeżeli masz jakiekolwiek pytanie do nas, do księdza, teologa, katechety lub innych osób, zostaw wiadomość na GaduGadu. Oprócz wiadomości pozostaw nam swój adres e-mail, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi lub skontaktować się z Tobą.



Już dziś możesz zadać pytanie, na które postaramy się w możliwie krótkim terminie odpowiedzieć.



Już dziś możesz poinformować nas o ciekawej akcji w Twojej parafii lub wspólnocie.



Już dziś możesz nam przedstawić swoje świadectwo wiary.



Już dziś ... resztę pozostawiamy Tobie.





Uwaga!

Informujemy, iż Komunikator Gadu Gadu jest dostępny przez 24 godziny na dobę, jednak nie oznacza to, że jesteśmy przy nim i od razu udzielimy odpowiedzi.



