czwartek, 3 lipca 2008, 14:19

Dodał: (Admin) Start otwarte24.pl - nowej platformy do sprzedaży w internecie Pod adresem otwarte24.pl wystartowała nowa, całkowicie darmowa platforma do sprzedaży w internecie. Dzięki temu serwisowi każdy może w mniej niż 5 minut założyć swój sklep internetowy i rozpocząć zdobywanie klientów.



- Otwarte24.pl to idealna alternatywa dla wszystkich sprzedawców, którzy mają już dość wysokich opłat za wystawianie aukcji - mówi Michał Brański, członek zarządu portalu o2.pl (http://o2.pl/), który odpowiada za uruchomienie serwisu. - To także miejsce, w którym można rozpocząć i rozwinąć sprzedaż w sieci bez konieczności wydawania dużych kwot na stworzenie i utrzymanie sklepu.



Po rejestracji w serwisie, każdy użytkownik otrzymuje dostęp do prostego w obsłudze panelu, gdzie można dodawać/edytować produkty, a także zarządzać ustawieniami posiadanego sklepu (wygląd, kategorie, informacje dla klientów, etc.). Zadbano również o możliwości promocji posiadanej oferty - otwarte24.pl posiada opcje integracji z najpopularniejszymi na polskim rynku porównywarkami cen (Ceneo, Nokaut, Skąpiec oraz Radar.pl), co pozwala na dotarcie do ok. 6 mln internautów.



Przykładowy sklep zbudowany na platformie otwarte24.pl dostępny jest pod adresem http://demo.otwarte24.pl/.



Oto lista najciekawszych korzyści, wynikających z dołączenia do platformy otwarte24.pl:



- założenie unikatowego sklepu w subdomenie otwarte24.pl

- dostęp do prostego w obsłudze panelu, który umożliwia szybkie dodawanie produktów

- bezpłatna promocja w porównywarce Radar.pl

- możliwość promocji oferty w innych porównywarkach

- strony produktów przyjazne dla Google’a

- narzędzia do monitorowania sprzedaży

- pomoc techniczna

- możliwość rezygnacji w dowolnym momencie



Więcej korzyści i możliwości serwisu otwarte24.pl wymieniono na tej stronie http://otwarte24.pl/Korzysci-i-mozliwosci.



Otwarte24.pl to już drugi e-commerce'owy projekt spółki o2.pl. Pod koniec października poprzedniego roku firma uruchomiła porównywarkę cen Radar.pl





