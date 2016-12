Powrót

wtorek, 8 marca 2011, 12:00

Dodał: (Admin) Poważne sprawy, poważne odpowiedzi - nowy serwis internetowy Ojców Benedyktynów Portal Poważne sprawy, poważne odpowiedzi– autorstwa benedyktynów z Opactwa w Tyńcu – został stworzony dla wszystkich, których interesuje tradycja i duchowość benedyktyńska, ale nie tylko. Jest to miejsce umożliwiające swobodną wymianę doświadczeń, poglądów, opinii, dające przestrzeń do dyskusji oraz poszukiwania odpowiedzi na pytania nurtujące dzisiejszego człowieka. Na stronie internetowej www.ps-po.pl każdy może poszukać czegoś dla siebie.







Najbardziej aktualne sprawy i problemy to zadanie dla zawodowca – ojca Leona Knabita, który co tydzień przekazuje Słów kilka internautom. Nie boi się mówić o rzeczach trudnych czy niewygodnych, a jego wypowiedzi są bardzo wyważone, wynikające z szacunku dla drugiego człowieka i odmienności poglądów. Jego wypowiedzi są głęboko zakorzenione w nauce Kościoła Katolickiego, w Piśmie Świętym, tradycji chrześcijańskiej.



Ojciec Jan Paweł Konobrodzki w cotygodniowym cyklu „Reguła dla Ciebie” przybliża tajniki medytacji chrześcijańskiej. Począwszy od najprostszych podstaw, poprzez coraz bardziej zaawansowane techniki medytacyjne wprowadza widzów w świat modlitwy kontemplacyjnej. Rozszerzeniem są artykuły Bede Griffiths’a OSB czy Laurence’a Freeman’a OSB ukazujące się w dziale „Duchowość” oraz filmy z udziałem o. Jana Berezy OSB.



Zainteresowanym duchowością i tradycją benedyktyńską polecamy cykl Młodzi i „Reguła” św. Benedykta, gdzie ukazują się artykuły – komentarze do „Reguły”, którą na co dzień żyją benedyktyńscy mnisi. Autorka – Natalia Świt – przybliża średniowieczny tekst ukazując jego aktualność także dla dzisiejszego, młodego człowieka.



Dział „Teologia” to już bardziej specjalistyczne artykuły – min. O. Włodzimierza Zatorskiego OSB, o. Bernarda Sawickiego OSB czy ks. Dariusza Oko – na rozmaite tematy związane zarówno z ogólnymi zagadnieniami teologicznymi jak i z tradycją monastyczną czy filozofią.



„Wiara i nauka” to miejsce dla artykułów, które są komentarzem do najnowszych zjawisk medycznych czy kulturowych, których jesteśmy świadkami. Tutaj znaleźć mozna min. teksty o homoseksualizmie, także od strony medycznych opinii czy o mapowaniu genów i odniesienie tych kwestii do wiary katolickiej oficjalnej nauki Kościoła.



Profesor biblistyki, o. Tomasz Maria Dąbek OSB wyjaśnia, na naszych łamach, trudne i zawiłe fragmenty Biblii. Dzięki temu Lectio Divina może być coraz lepsze i pełniejsze. Tym bardziej, że można wysyłać propozycje fragmentów do omówienia.



Podjęliśmy się trudnego zadania, gdyż każdą poważną sprawę rozpatrujemy z punktu widzenia wiary katolickiej, stojąc na straży etyki i wartości chrześcijańskich. Staramy się unikać skrajności, wszelkich form ekstremizmu religijnego, w każdej kwestii znaleźć jakiś „złoty środek”.



Coraz większe zainteresowanie projektem świadczy o potrzebie istnienia w Internecie „miejsc”, gdzie można porozmawiać – o problemach współczesnego Kościoła oraz sprawach ważnych dla każdego człowieka – kulturalnie, beż używania wyzwisk i przekleństw. Bez obawy bycia wyśmianym czy wyszydzonym. Ufamy, że portal będzie się rozwijał, znajdując ciągle nowych zwolenników, którzy dojrzale i odpowiedzialnie patrzą na życie i nieodłacznie związane z nim problemy.







Adres internetowy:



www.ps-po.pl









