Powrót

sobota, 26 lipca 2008, 20:28

Dodał: (Admin) Chroń komputer przed burzą Każdego lata nad naszym krajem przechodzą dość gwałtowne burze, ulewne deszcze, a w południowej Polsce nierzadko gradobicie, zjawiska te mogą spowodować poważne straty wśród użytkowników sprzętu komputerowego. Eksperci doradzają m.in. stosowanie specjalnych listew zasilających do komputerów oraz zrobienie kopii zapasowych danych.



Błyskawice nad Kudową Zdrój

fot. Łukasz Struk

„Główne niebezpieczeństwo dla komputerów w czasie burzy niosą wyładowania elektryczne. Przeskok iskry elektrycznej może uszkodzić elektronikę komputera i doprowadzić do utraty danych. Jest to największe zagrożenie, ponieważ często informacje zachowane na komputerze są warte więcej niż samo urządzenie”, tłumaczy Paweł Odor, główny specjalista firmy Kroll Ontrack specjalizującej się w odzyskiwaniu danych.



0,5 mln złotych dziennie - tyle może tracić zinformatyzowana polska firma, która utraciła dostęp do strategicznych danych. Prywatni użytkownicy komputerów tracą najczęściej czas i cenne zbiory np. zdjęć, prac pisemnych, etc.



Porady ekspertów odzyskiwania danych Kroll Ontrack dotyczące ochrony danych podczas burz:



1. Zrób kopię zapasową danych - regularnie wykonywane kopie danych zapisanych w komputerze to najlepszy sposób ochrony tych informacji.



2. Podłącz komputer do odpowiednio uziemionej listwy zasilającej - „bezpieczna” listwa zasilająca to przedłużacz z wmontowanym bezpiecznikiem. W przypadku przepięcia bezpiecznik przepala się chroniąc wpięte do niego urządzenie, np. komputer.



3. Korzystaj z baterii lub urządzeń UPS - osoby, które posiadają komputery przenośne powinny podczas burzy korzystać wyłącznie z baterii - odcięcie komputera od gniazdka elektrycznego to najlepsze zabezpieczenie w czasie burzy. Jeśli istnieje konieczność pracy na komputerze podłączonym do gniazdka, najlepszym rozwiązaniem pozostaje korzystanie z listwy zasilającej lub urządzenia UPS, które pomoże zapobiec awarii.



4. „Koniec” z telewizją - jeżeli wykorzystujemy komputer do oglądania telewizji, odłączmy kabel antenowy od urządzenia. Gniazdka antenowe w czasie burzy mogą być dla urządzenia równie niebezpieczne jak te elektryczne.



5. Uwaga na dostęp do sieci – zagrożone utratą danych są również te osoby, które w trakcie wyładowań elektrycznych korzystają z infrastruktury internetowych sieci osiedlowych lub korzystają z dostępu do Internetu przez połączenie modemowe. W takich przypadkach warto zatem odłączyć komputer od kabla sieciowego.



6. W razie utraty danych – pierwszym krokiem powinien być kontakt ze specjalistami i zasięgnięcie konsultacji.



źródło: www.ontrack.pl









Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.