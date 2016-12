Powrót

piątek, 5 czerwca 2009, 19:27

Dodał: (Admin) Alfabet "Niedzieli": Internet INTERNET



Powstał pod koniec lat sześćdziesiątych na potrzeby armii amerykańskiej. Rok 1971 to początki poczty elektronicznej. mowa o Internecie – sieci komputerowej łączącej ze sobą mniejsze sieci na całym świecie – bez którego dzisiaj już nikt nie wyobraża sobie życia.



REKLAMA czytaj dalej...

Niedziela świdnicka

31-05-2009 Do przełomu w ogólnoświatowej komunikacji elektronicznej doszło na początku lat 90. 17 sierpnia 1991 r. dokonano pierwszej wymiany poczty elektronicznej między Polską a światem, uważanej za początek Internetu w Polsce; wiadomość zwrotna wróciła z Hamburga 23 sierpnia. Dzisiaj w sieci dokonujemy m.in. transakcji elektronicznych, korzystając ze specjalnego systemu szyfrowania z kodem, pracujemy, studiujemy, korzystamy z mediów, poznajemy nowych ludzi, zdobywamy informacje. Dzięki Internetowi możemy komunikować się praktycznie z każdym człowiekiem na ziemi w bardzo krótkim czasie. Internet niewątpliwie ułatwia nam funkcjonowanie we współczesnym, zabieganym świecie. Tempo życia nie pozwala na „marnotrawienie” czasu. A dzięki sieci możemy załatwić wiele ważnych dla nas spraw. Niestety, każda rzecz, nawet najlepsza, może być wykorzystana do złych celów. Internet stwarza anonimowość, dlatego jest dobrym polem rozwoju cyberprzestępczości. Sieciowi przestępcy i hakerzy okradają konta bankowe, bazy danych, rozpowszechniają pornografię, również dziecięcą, promują agresję i nienawiść, rozsyłają wirusy, które są poważnym zagrożeniem nie tylko dla zwykłych użytkowników, ale także dla bezpieczeństwa ogólnoświatowego, i spamy, czyli niechciane wiadomości. Wielu użytkowników korzysta z zalet i wszechstronności usług w sieci, promując dobro, ponadczasowe wartości, prawdę.



Przykładem dobrego portalu internetowego, którego redakcja znajduje się w Kudowie-Zdroju, jest Chrześcijański

Portal Świętego Izydora. Założony przez Tomasza A. Kaniewskiego, redaktora naczelnego oraz przewodniczącego

Stowarzyszenia św. Izydora z Sewilli.



– Pomysł założenia Portalu św. Izydora zrodził się w grudniu 2002 r. w Ostrawie w Czechach – dowiadujemy się od pana Tomasza. Grupka osób, które poznały się głównie w Internecie, postanowiła przedstawić internautom osobę św. Izydora z Sewilli, którego w 1999 r. papież Jan Paweł II ogłosił patronem Internetu, internautów i programistów. Zależało im, by każdy internauta mógł poznać swojego patrona. Już w pierwszych dniach stycznia 2003 r. umieścili w sieci pierwszy projekt. Na stronach pojawiły się informacje o św. Izydorze, modlitwa internautów oraz wiadomości zaczerpnięte z prasy katolickiej i Internetu. Główną częścią tego serwisu stał się również czat.



– Początki jak zawsze bywają trudne. Korzystaliśmy gościnnie z prywatnego serwera i domeny. Z czasem coraz więcej osób dowiadywało się o naszej stronie. Wspólnota zaczęła się rozszerzać. Podczas codziennych wieczornych rozmów na czacie poruszaliśmy ważne dla nas tematy, zapoznawaliśmy się, dzieliliśmy się świadectwami wiary. (Wiele osób zapoznało się ze sobą w „realnym” świecie). W każdą sobotę przygotowywaliśmy się wspólnie do niedzielnej Liturgii Słowa – kontynuuje założyciel portalu.



– W październiku 2003 r. na serwerze pojawił się system portalowy, m.in. z forum, księgą gości, księgą intencji, reklamami ciekawych stron, różnymi działami tematycznymi, katalogiem stron religijnych. W marcu 2004 r. serwis został rozbudowany o kolejne działy, zamieszczono również informacje w języku czeskim i doszliśmy do wniosku, że warto zacząć rozmawiać o powstaniu oficjalnej grupy-wspólnoty zajmującej się ewangelizacją głównie za pośrednictwem Internetu. Nazwa domeny nie jest przypadkowa. „Św. Izydor w języku łacińskim to Isidorus Hispalensis. Grupa chciała prowadzić serwis nie tylko w języku polskim, dlatego tak ważna była wspólna nazwa dla wszystkich języków. Zdecydowano, że nazwa zawierać będzie łacińskie imię św. Izydora. Zarówno imię, jak i fraza domeny – „net” – jest wszystkim znana. W większości krajów rozumiana jako skrót słowa „Internet”. Św. Izydor jako patron Internetu otrzymał swój serwis pod nazwą „isidorus.net”. Hasłem, które grupa potraktowała bardzo poważnie, a które stały się jednocześnie mottem stowarzyszenia, są słowa zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” (por. 1 Kor 9, 6). Dlatego serwis ma być „swego rodzaju encyklopedią zawierającą podstawy wiary”, ma informować o życiu Kościoła katolickiego, życiu innych wspólnot chrześcijańskich w sposób krótki i zrozumiały dla wszystkich, bez względu na wiek czy wykształcenie.



Na stronie zamieszczane są ciekawe artykuły, rozważania i wiersze. W listopadzie 2004 r. powstał sklepik internetowy z dewocjonaliami, artykułami liturgicznymi dla kapłanów, parafii i świeckich oraz książkami religijnymi. Zaczęto współpracować z firmami i osobami prowadzącymi inne serwisy religijne w Internecie. Dołożono kolejny język – słowacki.



– Istnienie Portalu św. Izydora możliwe jest dzięki osobom prywatnym, które wspierają portal finansowo, np. przekazując pieniądze na konto bankowe – powiedział nam naczelny portalu. – Oprócz tego większość prac związanych z portalem wykonywanych jest za darmo przez ochotników, którzy poświęcając swój czas, upiększają i wzbogacają serwis w nowe treści. Portal został przygotowany tak, aby każdy odwiedzający mógł zostawić po sobie ślad w formie komentarzy do poszczególnych artykułów czy informacji lub poprzez zamieszczenie tekstu własnego autorstwa czy aktualnych informacji z rejonu, parafii, diecezji lub wspólnoty, której jest członkiem.





autorzy: Julia A. Lewandowska, Tomasz Pluta

źródło: "Niedziela świdnicka" nr 22 (138), 31.05.2009

















Jak możesz nam pomóc?

Możesz wpłacić dowolną kwotę jednorazowo lub co miesiąc

bezpośrednio na konto Portalu Świętego Izydora.

Wystarczy kliknąć w poniższy banner.









Bóg zapłać za okazaną nam pomoc!





Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.