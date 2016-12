Powrót

wtorek, 2 września 2008, 22:07

Dodał: (Admin) WebGadu 3.0 - czyli GG przez www nie tylko po polsku! Użytkownicy komunikatora Gadu-Gadu mogą od dzisiaj korzystać z najnowszej wersji programu dostępnej bez instalacji przez przeglądarki stron internetowych – WebGadu 3.0.



Jest to rozwiązanie przydatne wszędzie tam, gdzie ogranicza się instalowanie oprogramowania (w pracy, w szkole, w kawiarenkach internetowych). Oddana dzisiaj do użytku najnowsza wersja komunikatora WebGadu 3.0 wprowadza wiele nowości, m.in.: wersję angielską, szyfrowanie, awatary i wiele innych. Zmiany w WebGadu czynią z programu zaawansowany komunikator do rozmów przez popularne przeglądarki stron www w każdym miejscu, gdzie istnieje dostęp do Internetu.



Dzięki dostosowaniu WebGadu do najpopularniejszych przeglądarek (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari), Gadu-Gadu jest dostępne obecnie dla wszystkich użytkowników Internetu. Podobnie, komunikator w wersji „webowej” działa nie tylko pod popularnym systemem Windows, ale również Linux i MacOS.





Gadu-Gadu otworzyło się zarówno na nowe systemy i technologie, jak i po raz pierwszy w sposób oficjalny na inny język, niż polski. Wprowadzona w wydaniu WebGadu 3.0 wersja angielska ma umożliwić korzystanie z Gadu-Gadu osobom przebywającym za granicą i utrzymującym kontakt z Polakami.



WebGadu 3.0 kładzie duży nacisk na szyfrowanie rozmów. Opcjonalnie użytkownik może wybrać bezpieczne połączenie w komunikatorze. Rozmowa między przeglądarką Klienta a serwerem Gadu-Gadu jest wówczas szyfrowana przy użyciu protokołu SSL, który gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa transmisji danych.



Strona www: http://web.gadu-gadu.pl





Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.