piątek, 31 października 2008, 13:11

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Pozdróżowanie bez granic. Przez wieki. W zadumie. www.via-sacra.info „Via Sacra“ jest nowym szlakiem turystycznym na starym obszarze kulturowym. Szlak ten wiedzie do jedynych w swoim rodzaju sakralnych budowli i skarbów sztuki na styku trzech krajów: Niemiec, Polski i Czech. „Święta Droga” wiedzie po starych drogach handlowych i pielgrzymkowych Górnych Łużyc, Dolnego Śląska i Północnych Czech. Po rozszerzeniu Unii Europejskiej można na nowo odkryć region, który na długi czas popadł w zapomnienie.



Via Sacra Na szlaku „Via Sacra“ ożywia się tysiącletnia kultura i kult religijny Europy Środkowej. Architektura i sztuka sakralna, legendy, wydarzenia i ważne osobistości o randze europejskiej są świadectwem trwającego całe stulecia ścisłego współżycia Niemców, Polaków i Czechów na tym obszarze po obu stronach Nysy.



Szlak „Via Sacra“ ze swymi Stacjami jest kontrastem do codzienności, napiętnowanej stresem, hektyką i obawami. Kto gotowy jest poddać się szczególnemu oddziaływaniu miejsc sakralnych, ten może znaleźć w tych tak kulturalno-historycznie ważnych Stacjach wyciszenia i powagi spokój, równowagę oraz wewnętrzne skupienie. Niezależnie, czy jest chrześcijaninem, czy nim nie jest.



"Via Sacra" ma 16 stacji. Na liście znalazły się:

Ołtarz w Bazylice Mniejszej w Krzeszowie



Wielkie Płótno Postne z Żytawy 1472/ Małe Płótno Postne z Żytawy 1573

Twierdza i zespół klasztorny Oybin

Ewangeliccy Bracia Czescy w Herrnhut

Kościół wiejski w Cunewalde

Katedra św. Piotra w Bautzen ze skarbcem

Opactwo Cysterek St. Marienstern Panschwitz-Kuckau

Święty Grób, Droga Krzyżowa oraz Kościół Ewangelicki św. Piotra i Pawła w Görlitz

Klasztor cystersek – Fundacja klasztorna St. Marienthal w Ostritz

Ewangelicki Kościół Pokoju pod wezwaniem Ducha Świętego w Jaworze

Pocysterski Zespół Klasztorny w Krzeszowie

Świątynia Wang w Karpaczu

Kościół św. Krzyża (Kościół Łaski) w Jeleniej Górze

Kościół Nawiedzenia Marii Panny w Hejnicach

Komandoria joannitów p.w. św. Zdzisławy w czeskim Dubie

Kaplica św. Anny – Mnichovo Hradiště

Bazylika św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy w czeskim Jablonnè v Podještědi





Więcej informacji o "Via Sacra" jak również mapa, fotografie, baza adresowa noclegów itp. znajduje się na stronie internetowej w języku niemieckim, polskim i czeskim:



www.via-sacra.info













