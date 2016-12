Powrót

środa, 15 kwietnia 2009, 9:00

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Ojciec Leon bloguje "Rozpoczynam to pisanie w Katowicach, gdzie prowadzę rekolekcje dla młodzieży ze słynnego Kopernika. Dziękuję pierwszej „dziewiątce”, która się nowym blogiem zainteresowała. Na zdecydowane stwierdzenie "po co się pcham do tej kloaki" odpowiadam: drogi Bracie, dlatego, że chcę być z Tobą. Jeśli Ty się nie lękasz, to ja mam być gorszy?" - tak na swoim blogu rozpoczyna swój pierwszy wpis o. Leon Knabit - tyniecki benedyktyn.





Ojciec Leon postanowił pisać swój blog. Zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz dodaniem adresu bloga do swoich ulubionych.





ojciecleon.blog.onet.pl





















