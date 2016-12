Powrót

sobota, 30 listopada 2013, 13:46

Dodał: (Admin) Przyszłość w Waszych rękach Portal Świętego Izydora - Patrona Internetu i Internautów w sieci istnieje już 11 lat. Przez te wszystkie lata przy współpracy wielu osób zamieszczaliśmy na jego łamach wiele ciekawych informacji, relacji, fotografii i zachęt do pogłębiania duchowości i owocnego życia w wierze.





W ostatnich miesiącach osoby, które nas wspierały, niestety ze względu na swoje obowiązki w rodzinie, szkole czy w pracy nie dysponowały taką ilością wolnego czasu jak miało to miejsce wcześniej. W związku z tym zmniejszyła się ilość publikowanych informacji na łamach Portalu oraz jego rozwój został spowolniony. Dlatego postanowiliśmy po raz kolejny zwrócić się do Was wszystkich z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie. Najbardziej potrzebujemy wsparcia osób, które byłyby chętne do pisania wiadomości z życia Kościoła w Polsce i na świecie. Mile widziane będą również osoby, które nagrywają ciekawe filmy, wykonują ciekawe fotografie lub posiadają inne talenty, którymi chcieliby się podzielić z innymi jednocześnie czyniąc to wszystko na Bożą Chwałę.



Jeżeli możesz i chcesz wesprzeć głoszenie Ewangelii za pośrednictwem Internetu, prosimy, skontaktuj się z naszą redakcją. Jeżeli masz ciekawy pomysł na to, jak zmienić zawartość Portalu Świętego Izydora, aby była bardziej ciekawa i interesująca, napisz o tym do nas.



Na czas oczekiwania na przyjście Pana życzymy wielu wspaniałych przeżyć duchowych i owocnego głoszenia Ewangelii wśród bliskich i znajomych szczególnie poprzez osobiste świadectwo. Bądźmy świadkami Chrystusa tutaj i teraz.



Za okazaną nam pomoc wszystkim Dobroczyńcom i Współpracownikom z całego serca dziękujemy.





Redaktor Naczelny Portalu





