poniedziałek, 14 lipca 2014, 15:33

Dodał: (Admin) Konkurs wakacyjny ze św. Izydorem (wyniki konkursu!) Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie wakacyjnym organizowanym przez Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s. (Stowarzyszenie św. Izydora z Sewilli) oraz grupę "Jestem dumny z tego, że jestem katolikiem" nt.



„Jestem Katolikiem! Jestem cząstką Kościoła!”



W okresie wakacji dużo podróżujemy lub poświęcamy czas na zwiedzanie ciekawych miejsc, a wśród nich jest na pewno wiele obiektów czy miejsc związanych z Kościołem, np. sanktuaria, kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne itp. W związku z tym zachęcamy do podzielenia się swoimi przeżyciami związanymi z odwiedzinami tych miejsc. Pracą konkursową może być:



- fotografia cyfrowa wykonana telefonem komórkowym, tabletem lub aparatem fotograficznym

- fotografia drukowana

- rysunek lub obrazek wykonany dowolną techniką

- opowiadanie, przemyślenia itp.

- wiersz lub inne „dzieło” literackie



WYNIKI KONKURSU:



Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie wakacyjnym. Spośród osób, które nadesłały własne prace nagrodziliśmy następujące:



BARTOSZ Jedynak, MAGDALENA Marek, ANNA Pawlak oraz DARIUSZ Piechaczek



Powyższe osoby prosimy o przesłanie na adres redakcji adresu korespondencyjnego w celu przesłania nagród.







REGULAMIN KONKURSU:







1. Konkurs rozpoczyna się dnia 14.07.2014 i trwa do 5.09.2014 r. (do północy)



2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy Internauci.



3. Prace powinny być przysłane e-mailem na adres: konkurs@isidorus.net lub pocztą tradycyjną na adres:



„Portal Świętego Izydora”

skrytka pocztowa 59

57-350 Kudowa-Zdrój



4. W mailu autor musi podać swoje imię i nazwisko oraz rok urodzenia.



5. Nagrody zostaną przydzielone zwycięzcom, których wyłoni jury składające się z członków Stowarzyszeni św. Izydora z Sewilli (CSIH, o.s.)



6. Nagrodami w konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwa „Serafin”, „Bernardinum”, „Esprit”, „AA” oraz drobne podarunki ufundowane przez firmę „Prospectum s.r.o.”



7. W konkursie zostanie nagrodzonych 15 osób.



8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 15.09.2014 r. na łamach Portalu św. Izydora oraz na

Facebooku w grupie „Jestem dumny z tego, że jestem katolikiem”.



9. Uczestnik zgłaszający się do konkursu jednoznacznie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Consociatio S. Isidori Hispalensis, o.s. i organizatora dla celów przeprowadzenia konkursu.







Zasady dotyczące prac fotograficznych:



1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych fotografii i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.



2. W przypadku gdy na zgłaszanych zdjęciach widnieją rozpoznawalne osoby Uczestnik jest zobowiązany uzyskać

zgodę tych osób na opublikowanie i publiczną prezentację fotografii i móc na żądanie Organizatora przedstawić taką zgodę na piśmie.



3. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na prezentowanie zgłoszonych fotografii na stronach internetowych należących do Organizatora





Konkurs odbywa się przy okazji dołączenia do Grupy Facebookowej "Jestem dumny z tego, że jestem katolikiem" ponad 20 000 osób. Jeżeli jeszcze nie jesteś członkiem tej grupy, zapraszamy - dołącz do nas:











