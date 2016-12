Powrót

poniedziałek, 2 grudnia 2013, 21:00

Dodał: (Admin) Zmarł o. Stefan Denkiewicz, pijar Dnia 2 grudnia 2013 roku został odwołany przez Pana do wieczności o. Stefan Denkiewicz, pijar.

Posługiwał w placówkach pijarskich w Jeleniej Górze-Cieplicach, Warszawie, Krakowie, Łowiczu i Rzeszowie. Był Asystentem Prowincjalnym, pracował także na Białorusi oraz w Rzymie jako Asystent Generalny Zakonu Pijarów. Przeżył lat 81, w Zakonie 62, w kapłaństwie 55.



Wprowadzenie ciała Zmarłego do Kościoła pw. św. J. Kalasancjusza w Rzeszowie odbędzie się w środę 4 grudnia o godz. 19.00

Msza św. pogrzebowa w intencji Zmarłego zostanie odprawiona w czwartek, 5 grudnia o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Rzeszowie, ul. Lwowska 125, po niej przejście w kondukcie do grobowca zakonnego na cmentarzu komunalnym w Rzeszowie.



Niech Bóg da mu pokój wieczny i przyjmie do siebie.









