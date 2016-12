Powrót

wtorek, 24 czerwca 2008, 16:05

Dodał: (Admin) Podpis elektroniczny w PLAY Od 20 czerwca w salonach PLAY-GERMANOS dostępny jest zestaw CERTUM przeznaczony do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego.







PLAY zawarł umowę partnerską z Unizeto Technologies S.A. Dzięki podpisanej umowie w 366 salonach PLAY-GERMANOS można zakupić zestaw do składania bezpiecznego podpisu CERTUM.



Podpis elektroniczny jest odpowiednikiem podpisu własnoręcznego i umożliwia identyfikację osoby, która taki podpis złożyła. Może być stosowany wszędzie tam gdzie dokument elektroniczny zastąpił lub występuje równolegle z dokumentem papierowym. Posługiwanie się podpisem elektronicznym jest bardzo proste. Podpisanie dokumentu elektronicznego sprowadza się do umieszczenia karty kryptograficznej w czytniku podłączonym do komputera, wskazania podpisywanego pliku, podania kodu PIN oraz zatwierdzenia wykonywanej czynności złożenia podpisu przez program podpisujący przyciskiem „podpisz".



Do złożenia bezpiecznego podpisu elektronicznego wystarczy posiadać zestaw do składania podpisu elektronicznego. Zestawy CERTUM, które można kupić także w salonach PLAY-GERMANOS dostępne są w dwóch wariantach: standard z czytnikiem kart kryptograficznych oraz zestaw CERTUM bez czytnika - dedykowany dla osób posiadających komputer wyposażony w czytnik kart kryptograficznych. Oba warianty będą sprzedawane w dwóch rodzajach: ważność na 1 rok i ważność na 2 lata.



Od 1 maja 2008 r., ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, nakłada na wszystkie urzędy administracji publicznej obowiązek obsługi interesantów drogą elektroniczną z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, a od 21 lipca 2008 r. płatnicy składek ZUS mają możliwość składania elektronicznych deklaracji rozliczeniowych z wykorzystaniem certyfikatu kwalifikowanego.



źródło: www.netpr.pl













