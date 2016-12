Powrót

środa, 29 października 2008, 15:16

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Czy autobus ma pierwszeństwo? Kierowca pojazdu może otrzymać mandat w wysokości 300 zł i pięć punktów karnych za niewypuszczenie autobusu z zatoczki (oznaczonego przystanku).



REKLAMA czytaj dalej...





Prawo o Ruchu Drogowym:



Art. 18.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do oznaczonego przystanku autobusowego (trolejbusowego) na obszarze zabudowanym, jest obowiązany zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu autobusem (trolejbusem) włączenie się do ruchu, jeżeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje kierunkowskazem zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię.



Stowarzyszenie Kierowca.PL, zajmujące się dokształcaniem kierowców zawodowych, przygotowało ogólnopolską akcję "Pozwól mi włączyć się do ruchu". Na podstawie wyżej cytowanego artykułu 18 z Prawa o ruchu drogowym, kierujący pojazdem powinien na terenie zabudowanym zawsze umożliwić wyjazd z zatoki przystanku kierowcy autobusu, który sygnalizuje kierunkowskazem wyjazd z zatoczki i chęć włączenia się do ruchu. Oczywiście nie należy mylić tego przepisu z tym, że autobus ma w takich przypadkach pierwszeństwo. Nie ma! Musi czekać na umożliwienie włączenia się do ruchu. Jednak niewpuszczenie autobusu, który wyjeżdża z zatoczki i kierunkowskazem sygnalizuje zamiar włączenia się do ruchu, jest równe z nieustąpieniem pierwszeństwa, gdy znajdujemy się na drodze podporządkowanej.



Akcja stowarzyszenia kierowca.PL ma na celu przypomnienie kierowcom tego przepisu oraz większe stosowanie się do niego.













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.