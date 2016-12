Powrót

piątek, 5 czerwca 2009, 18:35

Dodał: (Admin) O czym warto pamiętać przy wynajmowaniu mieszkania? Jeszcze kilka egzaminów i będzie można świętować zakończenie roku akademickiego. Przed wakacjami warto jednak pomyśleć o mieszkaniu na kolejny rok nauki. Im wcześniej o to zadbamy, tym mniej niespodzianek czeka nas później.



Zanim wynajmiesz - przeczytaj

Czerwiec jest miesiącem, w którym wielu studentom kończy się okres najmu mieszkania. Zeszły rok pokazał, że nie warto rozpoczynać poszukiwań nowego lokalu po powrocie z wakacji. Sytuacja na rynku wynajmu mieszkań od pamiętnego września 2008 roku ustabilizowała się, ale to nie oznacza, że w tym roku na rynku będzie zupełnie spokojnie. Czynsze ofertowe (mimo ich spadku od stycznia tego roku), wciąż utrzymują się na dość wysokim poziomie. Trzeba więc poświęcić dużo czasu, żeby znaleźć odpowiadającą naszym potrzebom i możliwościom finansowym ofertę. Na co trzeba zwrócić uwagę przy szukaniu mieszkania? Poniżej kilka najważniejszych wskazówek, które przydadzą się tym (nie tylko studentom), którzy w najbliższym czasie po raz pierwszy zmierzą się z problemem wynajęcia mieszkania, jak i tym, którzy będą zmieniać swoje dotychczasowe lokum.



Dokładnie obejrzyj mieszkanie



Zanim wybierzesz swoje miejsce, rozejrzyj się po okolicy, zobacz w jakim sąsiedztwie będziesz mieszkał i jakie są połączenia komunikacyjne. Przy oglądaniu mieszkania zwróć natomiast uwagę najpierw na stan samego budynku, na klatkę schodową, a później przyjrzyj się dokładnie samemu lokum. To wszystko brzmi trywialnie, ale bardzo często okazuje się, że wiele osób obejrzało mieszkanie dość powierzchownie i potem czekają na nie niemiłe niespodzianki. Komfort jest bardzo ważny, więc warto poświęcić dodatkowych parę minut na dokładniejszy ogląd mieszkania.



Upewnij się, z kim podpisujesz umowę najmu



To wbrew pozorom bardzo ważna sprawa. Może się bowiem zdarzyć, że osoba, z którą zamierzasz podpisać umowę jest współwłaścicielem lub spadkobiercą mieszkania i nie ma zgody pozostałych osób, co stawia Cię w niekorzystnej sytuacji. Poproś właściciela o okazanie dowodu osobistego, by utwierdzić się, że rozmawiasz z właściwą osobą. W celu zapewnienia sobie jeszcze większego bezpieczeństwa możesz poprosić także o okazanie aktu notarialnego, a najlepiej wypisu z księgi wieczystej, bo jest on po prostu wiarygodniejszy. Trudno oczywiście wszystko sprawdzić, ale przezorność jest w tym przypadku jak najbardziej wskazana.





Dowiedz się wszystkiego o czynszu



Przed podpisaniem umowy porozmawiaj o wysokości czynszu i terminie jego zapłaty. Jeśli umowa nie przewiduje inaczej, to czynsz płaci się miesięcznie z góry, do 10 dnia miesiąca. Zwróć uwagę, czy ustalony przez wynajmującego czynsz zawiera już opłaty, czy są też one dodatkowo doliczane. To pozwoli Ci na dokładne oszacowanie kosztów wynajmu. Jeśli właściciel zażąda kaucji, to niestety będziesz musiał ją wpłacić. Pamiętaj jednak, że nie może ona przekroczyć 12-krotności miesięcznego czynszu za dany lokal.





Zawrzyj pisemną umowę



Lepiej jest zawrzeć umowę najmu lokalu mieszkalnego w formie pisemnej, bo to daje obu stronom gwarancję spisanych w niej ustaleń i tym samym pozwala uniknąć wielu problemów w spornych przypadkach.



To tylko najważniejsze wskazówki dla przyszłych najemców mieszkań. Przede wszystkim warto zacząć rozglądać się za mieszkaniem nieco wcześniej. Wtedy na spokojnie można przeanalizować oferty i wybrać tę, która jest najbardziej interesująca. Im bliżej początku roku akademickiego, tym większe zamieszanie na rynku, a co za tym idzie mniej czasu na sprawdzenie mieszkania i podjęcie właściwej decyzji.



Małgorzata Kędzierska

źródło: Wynajem.pl













Waszym zdaniem: Dodaj komentarz Zobacz wszystkie (0)

Logowanie: Użytkownik: Hasło: Pamiętaj! Zarejestruj się Aby dodać komentarz, proszę się zalogować. Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy.