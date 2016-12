Powrót

Dodał: (Admin) Nowe samochody dla Policji Blisko 3170 nowych samochodów trafi jeszcze w tym roku do jednostek Policji w całym kraju. Będą wśród nich radiowozy oznakowane, nieoznakowane, furgony, auta terenowe, pojazdy specjalne i więźniarki. To jednak nie koniec zakupów sprzętu transportowego realizowanych w ramach "Programu modernizacji Policji". Umowy na dostawy nowych pojazdów dla policjantów będą realizowane również w 2009 roku.



Nowe auta

fot. Grzegorz Czykwin

Do końca grudnia do jednostek terenowych zostanie przekazanych 1.897 nowych samochodów osobowych, 855 furgonów, 154 aut terenowych, 13 pojazdów specjalnych, 24 dużych więźniarek i 224 samochodów operacyjnych nieoznakowanych. Umowy na dostawy 2.515 radiowozów oznakowanych zawarły już wytypowane komendy wojewódzkie i CSP w Legionowie.



• 549 aut zakupi komenda w Łodzi (z tego 150 sztuk jeszcze w tym roku),

• 541 – komenda w Gorzowie Wlkp. (około 121 aut w 2008 roku),

• 502 – CSP w Legionowie (do końca roku 260 sztuk),

• 476 – komenda w Gdańsku (100 sztuk jeszcze w 2008 roku)

• 447 komenda w Białymstoku (około 200 sztuk do końca tego roku).



Zakupione w ten sposób pojazdy trafią do jednostek w całym kraju. Zatem jeszcze w tym roku ponad 830 nowych aut marki kia cee’d zastąpi najbardziej wysłużone radiowozy.



Policjanci już wkrótce przesiądą się również do nowych samochodów nieoznakowanych. Do naszej dyspozycji będą: kia cee`d, fiaty bravo, ople astra II i ople vectra, skody superb, volkswageny passaty i fordy modeno. W sumie planowany jest zakup blisko 2330 takich pojazdów (ponad 820 aut zakupi KGP, 600- KWP w Lublinie, 500 - KWP w Szczecinie, 310 - KWP w Radomiu).



Wytypowane komendy wojewódzkie podpisały ponadto umowy na dostawy 1716 furgonów oznakowanych, małych więźniarek i 406 furgonów nieoznakowanych. Umowy na dostawy oznakowanych fiatów ducato i renault trafic realizują komendy:

• w Bydgoszczy (zakup 311 fiatów ducato, w tym do końca 2008 roku – 100 sztuk),

• w Krakowie i Szczecinie (po 304 auta),

• w Rzeszowie (296 aut, zaś 50 fiatów ducato jeszcze w tym roku)

• w Katowicach (251 renault trafic, 30 sztuk do końca 2008 roku),

• KWP w Poznaniu zakupi 250 małych więźniarek (do końca grudnia jeszcze 40 sztuk)

• Jednostka w Krakowie zakupi 304 oznakowanych fiatów ducato, w tym 120 aut jeszcze w 2008 roku.



Po 80 nieoznakowanych furgonów zakupią jednostki w Szczecinie, Bydgoszczy i Krakowie, zaś po 83 - dolnośląska komenda Policji oraz komenda stołeczna.



Dodatkowo KWP w Rzeszowie realizuje zakup 24 dużych więźniarek. Również one będą przekazane do dyspozycji policjantów do końca grudnia. Poszczególne jednostki wzbogacą się także o nowe auta terenowe. W sumie otrzymają prawie 200 oznakowanych i nieoznakowanych aut marki nissan pathfinder i kia sorrento.



Do końca grudnia komendy w Łodzi, Olsztynie i Białymstoku zakupią jeszcze 12 specjalistycznych ambulansów pirotechnicznych. W przyszłym roku na wyposażeniu polskiej Policji znajdzie się ponadto 12 nowych miotaczy wody (zakupionych przez KGP) i 65 nowych motocykli.



Dla samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Komenda Główna Policji zakupiła 4 samochody osobowe terenowe skrycie opancerzone. Kolejnych 9 takich pojazdów trafi do antyterrorystów w przyszłym roku. Cztery lekkie transportery opancerzone KGP zakupi jeszcze w tym roku (a w przyszłym dwa kolejne) dla Oddziałów Prewencji Policji i SPAT. Trwa również procedura zamówień publicznych na zakup przez komendę główną 5 furgonów Ambulans Poczty Specjalnej.



