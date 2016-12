Powrót

wtorek, 19 lipca 2011, 19:00

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Załóż działalność gospodarczą w Czechach i oszczędzaj! Wiele osób zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w Polsce. Niestety, kiedy zapozna się z wymaganiami stawianymi od początku założenia firmy, zazwyczaj rezygnuje ze swoich planów. A przecież nie musi tak być!



Panorama czeskiej Pragi

fot. T.A. Kaniewski Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce bardzo często zastanawia się nad tym, jak uniknąć płacenia tak wysokich składek obowiązkowych na ZUS oraz podatków. W chwili obecnej każdy prowadzący działalność musi się liczyć z odprowadzeniem do ZUS-u składki w wysokości ok. 840 złotych. Jest to często więcej niż połowa a nawet czasami prawie całość naszego zarobku. Opłaty w tej kwocie jednocześnie zniechęcają młodych do założenia swojej własnej działalności i spełnienia swoich planów życiowych.



Od ponad 7 lat jesteśmy w Unii Europejskiej. Otwarty rynek umożliwia nam założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w dowolnym kraju UE. Jednym z krajów, który ma ciekawą ofertę dla przyszłych przedsiębiorców jest Republika Czeska. To właśnie w tym kraju otwieranych jest najwięcej nowych działalności gospodarczych i każdy nowy przedsiębiorca jest traktowany poważnie, a co za tym idzie, urzędnicy starają się pomagać w rozwijaniu działalności, i to nie poprzez zastraszanie paragrafami czy karami za błędy, lecz często cennymi wskazówkami.



Dlaczego firma w Czechach?



Prowadzenie działalności gospodarczej w Czechach to przede wszystkim niskie opłaty. Za wydanie zezwolenia do prowadzenia działalności zapłacimy jednorazowo 1000 CZK (około 165 zł). Opłaty związane z ubezpieczeniem społecznym (emerytalnym) oraz ubezpieczeniem zdrowotnym to 3300 CZK (ok. 545 zł). Pozostałymi opłatami przy prowadzeniu działalności są:

- wynajem adresu - biuro wirtualne

- pełnomocnictwo do kontaktu z urzędami (odpowiednikiem polskiego ZUS, kasą chorych, urzędem skarbowym czy urzędem pocztowym lub bankiem)

- prowadzenie księgowości.



Nie znam języka czeskiego, jak sobie poradzę?



Znajomość języka czeskiego nie jest wymagana do prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach. W niezwykle łatwy sposób znajdziesz firmy, które oferują pomoc przy spotkaniach z urzędnikami, przede wszystkim jako tłumacze. Wypełnienie wszelkiej dokumentacji, wniosków czy tłumaczenie otrzymywanej korespondencji też w prosty i szybki sposób wykonają za Was.



Jakie są podatki w Czechach?



W chwili obecnej obowiązuje 15 proc. podatek od dochodu. Ponadto od podatku można odliczyć wszystkie wydatki związane z prowadzeniem działalności (w przypadku samochodu, musi on być zarejestrowany w Czechach, ale wówczas można odliczać całość wydatków włącznie z paliwem). Każdy płatnik podatku jest objęty ulgą podatkową w wysokości 24 000 CZK (ok. 3960 zł). Ponadto przysługują ulgi na dzieci, niepracującą małżonkę czy niepracującego męża, ulga studencka czy związana z dokształcaniem czy nauką na studiach. Dodatkowo płatnik podatku VAT może odliczyć całość VAT, który zapłacił w ramach zakupów towaru czy usług związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku odliczania VAT od paliwa, samochód również musi być zarejestrowany w Czechach.



Oprócz wyżej opisanej możliwości rozliczania się z fiskusem istnieje też możliwość rozliczania się tzw. ryczałtem. W zależności od prowadzonej działalności rozliczenie to pozwala na wyliczenie podatku od całkowitego dochodu po odjęciu od 40 do 60 proc.. Np.



Jan Kowalski w 2010 roku za sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego wystawił faktury na łączną kwotę 100 000 CZK. W rozliczeniu ryczałtowym podatku dochodowego otrzymał ulgę w wysokości 60 000 CZK. Dodatkowo przysługiwała mu ulga podatkowa w wysokości 24 000 CZK. Pozostała kwota - 16 000 CZK, została objęta podatkiem dochodowym w wysokości 15 proc. (2 400 CZK) i taką też kwotę przekazał za rok 2011 fiskusowi.



Doradcy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i księgowości



Po wpisaniu w popularnej wyszukiwarce internetowej frazy "firma w Czechach" lub "załóż działalność w Czechach" wyświetli nam się wiele propozycji. Jedną z najbardziej profesjonalnych firm, która zajmuje się założeniem działalności gospodarczej oraz wszystkimi niezbędnymi sprawami przy tym związanymi, jest Firma w Czechach. Pracownicy pomogą w rejestracji działalności, założeniu rachunku bankowego, wynajęciu biura wirtualnego, księgowości i wielu innych czynnościach związanych z działalnością. Kolejną firmą zajmującą się w/w czynnościami jest wCzechach.pl.















Rodzaje działalności gospodarczych w Czechach:



- wolne, do wykonywania których należy spełnić tylko warunki ogólne;



Wolne działalności gospodarcze obejmują 80 rodzajów czynności, m.in.:



- usługi dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa i łowiectwa;

- produkcję wyrobów tekstylnych i odzieży;

- produkcję i naprawę obuwia;

- prowadzenie wydawnictw książkowych i poligraficznych;

- produkcję i powielanie nośników audiowizualnych;

- produkcję substancji chemicznych oraz włókien sztucznych;

- produkcję materiałów budowlanych;

- produkcję konstrukcji i wyrobów metalowych;

- metaloplastykę;

- produkcję części elektrycznych;

- produkcję maszyn i urządzeń;

- usługi hydrauliczne;

- hurt, detal, pośrednictwo w handlu oraz usługach;

- usługi pocztowe;

- usługi w zakresie doradztwa informacyjnego i oprogramowania komputerów;

- usługi najmu i administracji nieruchomości;

- usługi w zakresie tłumaczeń.



- rzemieślnicze, w przypadku których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe tzn. uzyskiwane przeważnie w wyniku wyuczenia i praktyki w danym lub pokrewnym kierunku;



Rzemieślnicze działalności gospodarcze obejmują m.in.:



- kowalstwo, ślusarstwo, obróbkę metali, galwanizerstwo, odlewnictwo;

- naprawy i remonty samochodów i maszyn;

- usługi fryzjerskie;

- produkcję, instalację i naprawy maszyn i urządzeń elektrycznych;

- usługi stolarskie;

- produkcję środków kosmetycznych;

- usługi murarskie, ciesielskie, dekarskie, instalacyjne, malarskie itp.;

- usługi zakresie pielęgnacji skóry;

- usługi fotograficzne i poligraficzne.



- wiązane, do wykonywania których wymagane są specjalne uprawnienia zawodowe, świadectwa lub podobne dokumenty, wydawane przedsiębiorcy przez pełnomocny organ, na podstawie odrębnych przepisów;



Wiązane działalności gospodarcze dotyczą m.in.:



- czynności diagnostycznych, badawczych oraz doradczych w zakresie ochrony i pielęgnacji roślin, produktów roślinnych i gleby;

- prac geologicznych;

- produkcji papierosów i przetwórstwa tytoniu;

- produkcji i przetwórstwa paliw i smarów;

- produkcji niebezpiecznych substancji chemicznych oraz ich sprzedaży;

- produkcji i napraw protez, aparatów ortopedycznych oraz bandaży miękkich;

- manipulacji z niebezpiecznymi odpadami;

- usług projektowych w budownictwie;

- usług budowlanych, remontów i wyburzeń;

- handlu zabytkami i wartościami kultury;

- handlu zwierzętami hodowlanymi;

- doradztwa księgowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ewidencji podatkowej;

- wyceny składników majątkowych;

- usług geodezyjnych;

- pomiarów zanieczyszczeń;

- przeglądów i rewizji urządzeń technicznych;

- rewaloryzacji zabytków;

- dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;

- przewodnictwa wysokogórskiego;

- ratownictwa wodnego;

- czynności techniczno-organizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

- usług w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

- czynności w zakresie kultury fizycznej i sportu;

- usług w zakresie organizowania kursów nauki jazdy;

- usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech;

- prowadzenia poradni psychologicznych i diagnostycznych.



Nadal nie wiesz czy to się opłaca i czy dasz sobie radę?



Zastanów się na spokojnie jakiego rodzaju działalność prowadzisz czy chciałbyś/chciałabyś prowadzić. Przelicz wydatki związane z działalnością w Polsce, a przede wszystkim zwróć uwagę na wysokość składek obowiązkowych w skali roku. Jeżeli nurtują Cię jakiekolwiek pytania, prześlij je na adres jednej z w/w firm i poczekaj na odpowiedź. Nie zwlekaj zbyt długo ze swoją decyzją i zacznij oszczędzać na swoje wakacje czy wydatki związane z innymi przyjemnościami.



* - Informacje zawarte w powyższym artykule dotyczą jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Republiki Czeskiej.





POLECAMY:



Firma w Czechach . pl - doradztwo i outsourcing biurowy

wCzechach.info - zakładanie firm, rachunków bankowych, wynajem biura wirtualnego

Fakty i mity o działalności w Czechach





źródło: Wiadomości24.pl









Reklama w internecie













