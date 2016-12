Powrót

czwartek, 1 lipca 2010, 10:00

Dodał: (Admin) Zakaz fotografowania w muzeach niezgodny z prawem Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w dniu 5 marca 2010 roku uznał, że zakwestionowana pozwem p. Michała Kosiarskiego klauzula o zakazie fotografowania w muzeach i pobieraniu dodatkowej opłaty za zgodę na fotografowanie, którą można było znaleźć m.in. w regulaminie muzeum we Wrześni, jest klauzulą niedozwoloną. Wyrok zaś oznacza, że wszystkie polskie muzea (również Wawel) powinny zweryfikować swoje regulaminy. Teraz, po uprawomocnieniu się wyroku, stosowanie takich klauzul - również przez inne muzea - może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.



Zakaz zakazu fotografowania?



Numer wpisu: 1945

Data wpisu: 2010-05-25

Data wydania wyroku: 2010-03-05

Sygnatura akt: XVII AmC 1145/09

Nazwa i siedziba sądu: Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Michał Kosiarski

Oznaczenie pozwanego: Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni

Postanowienie uznane za niedozwolone: "Zabrania się fotografowania i filmowania eksponatów oraz sal ekspozycyjnych bez uzyskania pozwolenia dyrektora Muzeum. Fotografowanie możliwe jest po uzyskaniu zgody i uiszczeniu opłaty"

Wszystkie polskie muzea powinny teraz zrewidować swoje regulaminy i w konsekwencji pozwolić turystom na fotografowanie wystaw. Należy oczywiście pamiętać, że muzeum nadal może zabraniać używania lampy błyskowej, jeśli istnieje ryzyko, że duża ilość światła będzie miała negatywny wpływ na eksponowane przedmioty (starodruki, obrazy, archiwalne fotografie itd).













Fotografowanie (Odpowiedz) 3.11.2010 13:28

Juragos Nareszcie ktoś poszedł po rozum do głowy i zmienił nieżyciowy przepis. Dla wielu fotografujących i zwiedzających muzea oraz inne zabytkowe obiekty to wspaniała pamiątka rodzinna... Jeśli chodzi o wykorzystanie lampy błyskowej to się zgadzam. Nie każdy zabytkowy obiekt "lubi" światło, a szczególnie obrazy olejne i oryginalne fotografie. Dobrze, że ta informacja została upubliczniona. Wystarczy ją wydrukować i na wszelki wypadek nosić ze sobą. Pozdrawiam Redaktora portzalu - Jerzy