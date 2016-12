Powrót

sobota, 12 kwietnia 2008, 22:10

Dodał: (Admin) Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala Wizytacja biskupia przed rozbiorami (1765 r.) podaje: W bocznym ołtarzu po stronie Ewangelii istnieje pozłacana drewniana rzeźba Matki Boskiej, trzymającej na swym ręku Dzieciątko Jezus. Figurka ta - według wizytacji - słynie od wieków niezliczonymi łaskami i ściąga tłumy pielgrzymów.



Wielki napływ wiernych do Ludźmierza powoduje , że cudowna statua MB Ludźmierskiej zostaje umieszczona w głównym ołtarzu, za zgodą władz diecezji (1776 r.). Niebawem wzniesiono rokokowy ołtarz wielki dla łaskami słynącej figury MB Ludźmierskiej (1795 r.).



Sanktuarium w Ludźmierzu

fot. M. Świątkowska Trzeba dodać, że pierwotnie w głównym ołtarzu kościoła w Ludźmierzu znajdowała się figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem, pod względem artystycznym piękniejsza od łaskami słynącej i trochę od niej młodsza (1420 r.). W XVIII wieku figurę Madonny przerobiono na postać Niepokalanie Poczętej NMP. Obecnie owa statua jest w depozycie w muzeum mieszczącym się w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.



Nie wiadomo kiedy pojawia się w Ludźmierzu figura Matki Boskiej słynącej łaskami. Historycy sztuki określają jej powstanie na 1400 rok. Luki historyczne uzupełniają legendy. Pierwsza legenda mówi o kupcach jadących na Węgry, którym ukazała się postać Matki Bożej. Na miejscu ukazania wzniesiono kościół i umieszczono statuę Matki Boskiej.

Pomnik Jana Pawła II

fot. M. Świątkowska

Druga legenda głosi, że pewien kupiec handlujący winem węgierskim, z wdzięczności za uratowanie życia przez Maryję, sprawił Jej figurę. Jadąc bowiem starym szlakiem handlowym prowadzącym z Węgier przez Dolinę Nowotarską do Polski wozem wyładowanym towarem, zabłądził i ugrzązł na torfowiskach w pobliżu Ludźmierza. W obliczu grożącego niebezpieczeństwa zaczął gorąco modlić się do Matki Bożej obiecując, że za wybawienie z nieszczęścia ufunduje Jej piękną figurę. Nagle przed wozem nad torfowiskiem zajaśniał złocisty obłok, a w nim ukazała się piękna postać Niewiasty z Dzieciątkiem na ręku. Ruchem ręki wskazywała aby szedł za Nią. Jadąc za jaśniejącą Postacią szybko wydostał się na twardy trakt szlaku. Zrozumiał, że piękna Pani, która go wyprowadziła i zatrzymała nad brzegiem Dunajca w pobliżu kościoła w Ludźmierzu, to Matka Najświętsza. Podbiegł do Niej aby uściskać Jej stopy i podziękować za ocalenie, ale kiedy padł na kolana, Postać zniknęła, a w miejscu w którym stała, wypłynęło źródło czystej wody. Wdzięczny kupiec przysięgi dotrzymał i w niedługim czasie piękną figurę Matki Bożej w takiej postaci, jaką widział nad torfowiskiem przywiózł do Ludźmierza.



Ofiara kupca musiała być miłą NMP, bo odtąd hojnie zaczęła obdarzać tych, którzy o wstawiennictwo u Boga Ją prosili. Szybko rozeszła się wieść o cudownej Matce Bożej Ludźmierskiej.



Tyle mówią legendy. Natomiast od XVIII wieku akta wizytacji biskupich stwierdzają wyraźnie, że liczni pielgrzymi przybywają do Ludźmierza nie tylko z Podhala, Spisza i Orawy, lecz także z rejonu Mszany Dolnej i Słowacji. Wydaje się, że kult Królowej Podhala musiał istnieć od średniowiecza.



Ojciec Święty Jan Paweł II nadając tytuł Bazyliki Mniejszej Sanktuarium Maryjnemu docenił wkład wspólnoty Ludźmierskiej w rozwój wiary, a także uznał Kult Matki Bożej Królowej Podhala za godny szerzenia wśród wiernych nie tylko na Podhalu.

Ogród Różańcowy - Golgota

fot. M. Świątkowska

Tak jak parafia Najświętszej Rodziny w Zakopanem na przełomie wieków postawiła dla potomnych Krzyż na Giewoncie, którym chlubi się cała Polska, tak na przełomie tysiącleci chrześcijaństwa Fundatorzy, Dobroczyńcy z Polonii Amerykańskiej i Kanadyjskiej a także Podhale w roku 2000 w Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej Królowej Podhala postawili pomnik swojej więzi z Kościołem poprzez utworzenie Maryjnego Ogrodu Różańcowego dla upamiętnienia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Ludźmierzu w 1997 roku.



W ogrodzie znajdują się również:



POMNIK „MODLITWA JANA PAWŁA II" ufundowany przez duchownych wywodzących się z tego rejonu oraz związanych z tym Sanktuarium, Komitet 600lecia kultu MB Ludźmierskiej w Kanadzie jak i wiernych czcicieli Gaździny Podhala. Przypomina on o obowiązku modlitwy za Ojca Świętego i zarazem o prośbie jaką tu wypowiedział:



...„Dziękuję Warn za to ogromne dzieło modlitwy. Zawsze mogłem na nią liczyć, szczególnie w momentach trudnych. Bardzo jej potrzebuję i nadal Was o nią proszę "...



BRAMA WIARY - „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi gdy przyjdzie?" (Łk, 14,8). To bardzo mocne pytanie stawia Chrystus każdemu człowiekowi. Nasze pokolenie ma za zadanie przekazać wiarę przychodzącym po nas. W Bramie Wiary, jest umieszczony dzwon, którego dźwięk oznajmia światu Twoją determinację w przekazywaniu wiary.



BOŻY GRÓB - miejsce pamięci o zmarłych i modlitwy za zmarłych z naszych rodzin. Zapalona w tym miejscu świeca, znicz niech będzie znakiem pamięci.





źródło: Strona Parafii w Ludźmierzu

Ogród Różańcowy

fot. M. Świątkowska



*** *** *** *** ***



Msze Święte w Niedziele i Święta:

Godz. 7.00, 9.00, 11.00, 18.00 (17.00 zima)



Nabożeństwa w Niedziele:

Różaniec za Ojca Świętego Jana Pawła II - po Mszy Św. o godz. 9.00

Nieszpory, Adoracja Najśw. Sakramentu - godz. 17.30,



Msze Święte w dni powszednie:

godz. 6.30 i 18.00 (17.00 zima)

Msza Św. - godz. 12.00



Spowiedź podczas Mszy Św. i od godz. 10.00, 12.00 oraz od godz. 15.00 i 18.00 (17.00 zima)



Nabożeństwa w dni powszednie:

Anioł Pański - godz.12.00

Koronka do Miłosierdzia Bożego - godz. 15.00

Różaniec za Ojca Św. - godz. 17.30 (16.30 zima)

Pierwsza sobota miesiąca - Nabożeństwo Fatimskie - pocz. godz. 17.30