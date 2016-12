Powrót

wtorek, 17 sierpnia 2010, 12:00

Dodał: (Admin) Sudecka Droga św. Jakuba Sudecka Droga św. Jakuba to liczący 105 km długości pieszy szlak, który połączy kolejne miejscowości Dolnego Śląska z głównym europejskim szlakiem kulturowym i pątniczym - Drogą św. Jakuba. Ten międzynarodowy szlak prowadzi z wielu zakątków Starego Kontynentu do hiszpańskiego Santiago de Compostela, gdzie zgodnie z tradycją znajduje się grób Apostoła św. Jakuba Starszego. Camino de Santiago pieszo, rowerem lub konno przemierzają indywidualni pielgrzymi różnych wyznań i przekonań; zgodnie ze zwyczajem wędrówkę należy rozpocząć na progu własnego domu. Otwarty przed dwoma laty szlak pod nazwą Via Cervimontana prowadzi mieszkańców Karkonoszy na znany jeleniogórzanom „Koniec Świata” i dalej przez Siedlęcin, Radomice, Lubomierz, Lubań... na średniowieczny „koniec świata”, za jaki uważano przylądek Finisterrae na atlantyckim wybrzeżu Hiszpanii. Obecnie – wraz ze zmianą nazwy na Sudecką Drogę św. Jakuba – szlak zostanie przedłużony od Krzeszowa przez Kamienną Górę, Kowary i Mysłakowice do Jeleniej Góry. We wrześniu ukaże się przewodnik dokładniej opisujący szlak z Krzeszowa do Lubania.





Uroczyste otwarcie przedłużonego Sudeckiej Drogi św. Jakuba będzie miało miejsce w niedzielę, 22 sierpnia, o godz. 12:00, w Krzeszowie, przy okazji trwającego tam od 20 sierpnia XVII Europejskiego Spotkania Młodzieży. Po Mszy św. w bazylice biskup legnicki, Stefan Cichy, odsłoni tablicę informacyjną, a następnie osoby zainteresowane zmierzeniem się z pierwszymi 10 kilometrami szlaku będą miały możliwość przejścia odcinka Drogi Sudeckiej od Bazyliki Krzeszowskiej przez Krzeszowską Kalwarię i Góry Krucze do Kamiennej Góry.



Odtwarzane od lat osiemdziesiątych pod patronatem Rady Europy odcinki szlaku prowadzą w głównej mierze dawnymi traktami handlowymi i średniowiecznymi trasami pątniczymi. Te ostatnie pozostawiły swój ślad w postaci średniowiecznych kościołów pod wezwaniem św. Jakuba. W zachodniej części Dolnego Śląska zachował się jeden z nich, w Radomicach koło Wlenia. On także znalazł się na trasie Sudeckiej Drogi św. Jakuba; podobnie jak sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie, wieża książęca w Siedlęcinie, zabytkowa starówka Jeleniej Góry, oczekujący remontu renesansowy dwór w Maciejowcu czy zespół poklasztorny w Lubomierzu. Szlak prowadzi też Starym Traktem Kamiennogórskim, a dalej nawiązuje do dawnej drogi wzdłuż Bobru oraz traktu wiodącego na Górne Łużyce.



Droga Sudecka prowadzi współczesnych pątników do Lubania, gdzie łączą się już dwie główne trasy Drogi św. Jakuba na terenie Polski: szlak z Warmii przez Gniezno, Głogów przez Górne Łużyce dalej w kierunku Pragi oraz szlak wzdłuż dawnej Via Regia (Kraków – Opole – Wrocław – Legnica – Zgorzelec).



Więcej o polskich odcinkach Drogi św. Jakuba na internetowej stronie www.camino.net.pl . Można tam znaleźć m.in. informacje o bieżących wydarzeniach na szlaku, zamówić przewodniki czy sprawdzić adresy dostępnych dla pielgrzymów miejsc noclegowych.



Organizatorem Sudeckiej Drogi św. Jakuba jest Fundacja Wioski Franciszkańskiej, zaś uroczyste otwarcie przygotowuje Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Projekt wspierają: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Mysłakowice, Miasto Kowary, Miasto i Gmina Lubomierz oraz stowarzyszenie „Przyjaciele Dróg św. Jakuba w Polsce”.