poniedziałek, 1 czerwca 2009, 0:00

Dodał: Anna Sobolewska (ams) Włochy: Sanktuarium Matki Bożej od Źródła w Caravaggio Caravaggio jest to miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Lombardia. Z miejscowości tej pochodził słynny malarz Michelangelo Merisi da Caravaggio (ur. 29 września 1571, zm. 18 lipca 1610) - powszechnie uznawany za pierwszego wielkiego artystę barokowego.



Sanktuarium w Caravaggio

fot. A. Sobolewska W Caravaggio znajduje się sanktuarium maryjne Santa Maria del Fonte (Święta Maryja od Źródła), gdzie w 26 maja 1432 r otrzymała orędzie od Maryi Giovanetta Varioli młoda wieśniaczka bardzo źle traktowana przez męża. Maryja powiedziała jej, że Jezus jest bardzo rozgniewany z powodu tego, co dzieje się wśród ludzi. Wzywała do nawrócenia, pokuty i modlitwy. Poleciła też wybudować kaplicę w miejscu, gdzie się ukazała. Interwencje dziewczyny zaowocowały pokojem i pojednaniem. Jako widzialny znak swojej obecności Matka Boża pozostawiła tryskające kryształowo czystą wodą źródło. Zdrój zasłynął cudami, gdzie udawali się pielgrzymi z Italii i innych krajów Europy. Św. Karol Boromeusz polecił wznieść świątynię w Caravaggio, gdzie czczona jest Matka Boska od Źródła. Nad tym cudownym źródłem, które jest w podziemiu w centrum kościoła, znajduje się tabernakulum z Najświętszym Sakramentem.





Żródło

fot. A. Sobolewska



Pomiędzy źródłem, a ołtarzem z tabernakulum umieszczono figury przedstawiające scenę rozmowy Maryi z klęczącą przed Nią Giovanettą. Matka Boża, z jedną ręką zwróconą do źródła, a z drugą uniesioną ku tabernakulum, zdaje się wskazywać na Jezusa i mówić: W Tobie jest źródło życia.















Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II

fot. A. Sobolewska Caravaggio

fot. A. Sobolewska Cudowna Figura

fot. A. Sobolewska

































