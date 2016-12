Powrót

Neratov - żywy Kościół w ruinach Barokowy kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Neratovie został postawiony w latach 1723 - 1733. Bardzo ciekawe jest jego położenie - północ-południe, dzięki któremu w południe w Boże Narodzenie promienie słoneczne padają wprost na tabernakulum.



Fasada kościoła po remoncie

fot. Ł. Struk 10. maja 1945 podczas ataku Armii Czerwonej kościół spłonął. Pożar zniszczył dach, drewniane schody w obu wieżach i roztopił mechanizm zegara i dzwon. Wnętrze zostało uchronione dzięki silnym cegłom.



W 1973 r. wydano dokument, w którym nakazano rozbiórkę ruin kościoła. Niestety ze względu na brak funduszy, do rozbiórki nie doszło.



W 1990 roku kościół został wpisany do rejestru zabytków. Stowarzyszenie Neratov od 1991 roku kościół odnawia. Od tego czasu są tu odprawiane msze święte, przede wszystkim odpustowe - 15. sierpnia, jak również Pasterka czy msza o północy na Nowy Rok. W Wielką Sobotę odprawiana jest liturgia Wigilii Paschalnej.

Ściana boczna kościoła

fot. Łukasz Struk

Cały czas trwają prace mające na celu przywrócenie wyglądu kościoła sprzed pożaru. Przy remoncie pomagają głównie obywatele Neratova i okolic. Każdy może wesprzeć remont poprzez dobrowolny dar.



Prezbiterium z ołtarzem

Pierwsza wzmianka o dzisiejszej miejscowości Neratów (w źródłach późniejszych znana prawie wyłącznie pod nazwą Bärnwald) pochodzi z r.1550. Neratów powstał na granicy dóbr rokitnickich, które wtedy należały do panów z Ryzenburka. Pierwszymi osadnikami byli szklarze o niemieckich nazwiskach. Wkrótce zbudowali oni również drewniany kościółek, który prawdopodobnie stał w miejscu dzisiejszej kaplicy cmentarnej. Jego istnienie potwierdzałaby również wzmianka w urbariuszu rokitnickim z 1590 r., dzisiaj niestety zaginionym.



Nawa główna

fot. Ł. Struk



Na początku lat 60-tych XVII w. powstaje legenda o pielgrzymkowym miejscu. Według relacji spisanej osiemdziesiąt lat później, proboszcz rokitnicki Christof Florian Blasius Drick polecił wyrzeźbić na podstawie własnego snu rzeźbę miłosną Marii Panny, którą prawdopodobnie przeniesiono w 1661 r. z wielką okazałością z Rokitnicy do Neratowa. Jej pomocy i uzdrawiającej mocy źródła wody przypisywano liczne uzdrowienia, także w Neratowie, gdzie powstały również małe kąpieliska; zaczynają tam napływać grupki pielgrzymów, najpierw z pobliskiej okolicy, później z większego obszaru Czech i Ziemi Kłodzkiej.













Przy opisie miejscowości skorzystano z opracowania "Dzieje kościoła w Neratowie" - Jana Oppeltová





remont dachu

fot. Ł.Struk Nawa główna

11.11.2008