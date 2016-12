Powrót

czwartek, 28 maja 2009, 17:00

Dodał: Tomasz Adam Kaniewski (Kalasancjusz) Sanktuarium MB Krzeszowskiej - Bazylika Mniejsza w Krzeszowie Historia Krzeszowa sięga 1242 roku, kiedy to w Krzeszowie osiedlili się benedyktyni z czeskich Opatovic. Stało się tak dzięki księżnej Annie, wdowie po poległym w bitwie pod Legnicą Henryku Pobożnym. Księżna realizując wolę nieżyjącego męża ustanowiła fundację, która określała miejsce lokowania klasztoru i dobra do niego przyległe. Jednak benedyktyni, teren ten, już w 1289 roku odstępują księciu świdnickiemu Bolkowi I. Książę jednak uznając wcześniejsze, potwierdzone przez papieża, nadania na rzecz Kościoła postanowił, że w miejscu tym będą żyli i pracowali cystersi.



Obraz MB Krzeszowskiej

fot. www.opactwo.eu Dzięki cystersom rozwija się handel i rzemiosło a gospodarka rolna osiąga najwyższy poziom. Około roku 1400 klasztor ma w posiadaniu już 42 wsie i 2 miasta. Oprócz ośrodka religijnego staje się centrum administracyjnym. W 1547 roku papież Paweł III nadał tutejszym opatom prawo do używania infuły i insygniów biskupich, co znacznie podniosło rangę tego miejsca.



W 1924 roku do Krzeszowa po wielu wiekach nieobecności wrócili benedyktyni. Mnisi, zgodnie ze swoimi zwyczajami dużo uwagi poświęcają dokumentowaniu i opisywaniu historii tego miejsca i dokonań cystersów. W 1940 roku cały majątek klasztoru został przejęty przez III Rzeszę. W budynkach klasztornych zorganizowano miejsce internowania dla śląskich żydów. Budynki, w których przez wieki żyli zakonnicy wykorzystywane były także jako obóz przejściowy dla jeńców wojennych.



Po II wojnie, w 1946 roku, w klasztorze osiedliły się siostry benedyktynki ze Lwowa. Natomiast począwszy od roku 1970 probostwem zajmują się polscy cystersi. Dla historii Krzeszowa niezwykle ważne były dwa wydarzenia. W 1997 roku, podczas pielgrzymki do ojczyzny papież Jan Paweł II koronował obraz Matki Bożej Łaskawej. W 1998 roku Ojciec Święty podniósł świątynię w Krzeszowie do godności Bazyliki Mniejszej. Od 21. grudnia 2006 r. opiekę nad sanktuarium w Krzeszowie sprawują księża diecezjalni. Obecnie Krzeszów pełni rolą głównego sanktuarium Diecezji Legnickiej.



Wnętrze bazyliki

fot. Ł. Struk Ikona



Ikona Matki Boskiej Łaskawej znajdująca się w ołtarzu głównym bazyliki mniejszej kościoła Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie jest najstarszym tego typu przedstawieniem maryjnym na ziemiach polskich. Twórca obrazu nie jest znany, ale datujemy go na połowę XIII wieku.



Już pierwsze zapisy historyczne wskazują, na ścisły związek z klasztoru z kultem obrazu i pozwalają przypuszczać, że znajdował się on w Krzeszowie już w drugiej połowie XIII wieku. Jednak nie możemy dziś określić precyzyjnie daty, od którego roku obraz był czczony w Krzeszowie.



Historia cudownego obrazu jest tyleż fascynująca co tajemnicza.



Według starych podań, podczas wypraw krzyżowych ikona została przywieziona z Bizancjum do Rimini we Włoszech. Jak z Włoch trafiła na Śląsk? To jedno z pytań, na które nie znamy dzisiaj odpowiedzi. Jedna z legend opowiada o cudownym pojawieniu się tego obrazu w Krzeszowie. Jednak bliższa prawdy jest wersja o tym, że obraz ten został przywieziony do opactwa przez zakonników, którzy pojechali do Rzymu w celu otrzymania od papieża potwierdzenia nadanych zgromadzeniu przywilejów.



Ołtarz główny

fot. Ł. Struk Cudowna ikona umieszczona jest w nad tabernakulum ołtarza głównego bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Obraz namalowany jest na desce o wymiarach 60 x 37 cm. Ikona osadzona została w srebrną ramę – dzieło wrocławskiego złotnika Beniamina Hentschla. W swojej formie artystycznej obraz ten nawiązuje do bizantyjskich wizerunków Madonny.



Bizantyjskie pochodzenie obrazu stwierdzili także członkowie powołanej przez biskupa Tadeusz Rybaka komisji, która przygotowywała dokumenty przed przyszłą koronacją ikony. Także znawca średniowiecznych ikon, prof. Ivo Kořán w oparciu o badanie rentgenologiczne potwierdził, iż będący już od XIII wieku w Krzeszowie obraz jest pochodzenia bizantyjskiego i należy do nielicznej grupy najstarszych obrazów maryjnych w Europie.

Otoczona szczególnym kultem cudowna ikona podczas najazdu husyckiego została ukryta przez zakonników, którzy tajemnicę miejsca jej ukrycia zabrali do grobu.



Dopiero po 196 latach podczas prac remontowych podłogi zakrystii kościoła - jak podają stare kroniki – robotnicy zauważyli światło. Kopiąc w dziwnie naznaczonym miejscu natrafili na dębową skrzynię, w której znajdowała się ikona Matki Boskiej. Był to dzień 18 grudnia 1622 roku, który przeszedł do historii Krzeszowa jako Święto Światła (Festum Lucis). Na pamiątkę tego wydarzenia wprowadzono aktualny do dzisiaj zwyczaj zapalania wielu lamp w kościele.





Bazylika Mniejsza - Sanktuarium MB Łaskawej Krzesowskiej

fot. T. Kaniewski W Bazylice krzeszowskiej odpust zupełny udzielany jest pięć razy w roku:



19 kwietnia w rocznicę nadania kościołowi tytuły Bazyliki Mniejszej

2 czerwca w rocznicę koronacji cudownego obrazu przez Jana Pawła II

29 czerwca w dzień świętych Piotra i Pawła

3 lipca w rocznicę poświęcenia Bazyliki

15 sierpnia w dzień wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

oraz w jeden dowolnie wybrany przez wiernego dzień w roku.





Ołtarz w jednej z bocznych kaplic

fot. T. Kaniewski Msze Święte w Sanktuarium Maryjnym w Krzeszowie



* w tygodniu (od 1 maja do 31 października) o 7:00, 12:00 i 18:00

* w tygodniu (od 1 listopada do 30 kwietnia) o 7:00 i 17:00

* w niedziele i święta o 7:30 (w kościele św. Józefa od 1V do 31X; w Bazylice od 1XI do 30 IV)

* w niedziele i święta o 10:00, 12:00 i 17:00 - w Bazylice











/wykorzystano materiały i informacje z oficjalnej strony Sanktuarium - www.opactwo.eu /