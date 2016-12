Powrót

sobota, 5 lipca 2008, 17:42

Dodał: (Admin) Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży w Warszawie Siekierkach Historia Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży swoimi początkami sięga objawień Matki Bożej, które w tym miejscu po raz pierwszy 3 maja 1943 miała dwunastoletnia Władzia. Objawienia trwały do 15 września 1949 roku. Matka Boża szczególnie w czasie wojny dodawała otuchy i nadziei udręczonym mieszkańcom Warszawy, wzywała do modlitwy, nawrócenia i wierności nauce Chrystusa.



Matka Boża

Nauczycielka Młodzieży

W miarę trwania objawień coraz większa grupa wiernych gromadziła się na wspólną modlitwę przy drzewie wiśni, na tle której Władzia widziała Matkę Bożą. Urządzili oni na tym miejscu kapliczkę, najpierw zawieszoną na pniu drzewa, następnie zbudowaną z gruzów zburzonej Warszawy, który ofiarnie w tym celu przynosili. Kapliczka ta kilka razy rozbudowywana aż do obecnego kształtu z 1999 roku, ufundowana była jako votum dziękczynne za uleczenie z choroby alkoholowej. Pierwsza Msza Święta na miejscu objawień, za pozwoleniem Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który odwiedzał to miejsce, odprawiona została 3 maja 1977 roku. On też oddał miejsce kultu Zakonowi Pijarów w 1980 roku. Parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców została erygowana w 1987 roku. Duża świątynia budowana z ofiar parafian i darczyńców została poświęcona 17 września 1994 roku przez Kardynała Prymasa Józefa Glempa, który następnie podniósł ją do rangi Sanktuarium.



Obecnie Matka Boża odbiera cześć w kaplicy na miejscu objawień, w urządzanej ciągle świątyni i przylegającej do niej kaplicy sanktuaryjnej z obrazem Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży.



Sanktuarium MB Nauczycielki Młodzieży

Warszawa-Siekierki

Doroczne uroczystości patronalne w Sanktuarium to:



- 3 maja i



- pierwsza niedziela września (modlitwa uczniów i odpowiedzialnych za dzieło edukacji na rozpoczęcie nowego roku szkolne)



Nadal dyskretną inicjatorką, animatorką i uczestniczką spotkań modlitewnych jest Pani Władysława Papis, którą posłużył się Pan Bóg przy zapoczątkowaniu dziejów Sanktuarium. Dokumentację otrzymanych za pośrednictwem Matki Bożej Nauczycielki nadprzyrodzonych darów stanowi kilkanaście tomów Księgi łask, podziękowań i próśb.



W planach Sanktuarium jest rozbudowa obiektów pomocniczych dla pielgrzymów. Wspólnota Pijarów projektuje stworzenie Collegium Nobilium Novum dla istniejącej Pijarskiej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Koordynacją integralnego wychowania młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport zajmuje się Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza.



Msze święte

w dni powszednie o 7.30 i o 18.00,

w niedziele i święta o 8.00, 9.30, 11.00, 13.00 i 18.00.