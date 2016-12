Powrót

Drewniana Figura Matki Bożej Fatimskiej wysokości 120 cm jest darem ruchu maryjnego z USA i Francji znanego w świecie pod nazwą Błękitnej Armii Maryi dla parafii zlokalizowanej na prawobrzeżu Szczecina, erygowanej kanonicznie 14 stycznia 1985r.



Sanktuarium Fatimskie w Szczecinie

fot. ks. P. Listwoń

Jeszcze przed ustanowieniem parafii zastanawiano się, komu poświęcić wspólnotę zamieszkującą osiedle Słoneczne. Podczas rozmów ks. bp Kazimierza Majdańskiego z ks. Janem Cichym oddelegowanym do tworzenia nowej parafii zapadła decyzja, by parafia została poświęcona Matce Bożej Fatimskiej w tajemnicy Jej Niepokalanego Serca. Rozpoczęły się poszukiwania figury Matki Bożej Fatimskiej z rozłożonymi dłońmi i widocznym sercem. W poszukiwania włączył się pan Anatol Kaszczuk, który od czasów II wojny światowej poświęcił się Maryi jako Jej niewolnik i orędownik. Na prośbę proboszcza pojechał do Paryża. Tam, 26 czerwca 1985 r., spotkał się z panią Rajmundą Coguelard - animatorką Błękitnej Armii we Francji przedstawiając prośbę. Pomoc, w którą włączyła się Błękitna Armia ze Stanów Zjednoczonych, przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Figura (wykonana w Fatimie) otrzymała już wtedy pozłacaną koronę wykładaną szlachetnymi kamieniami. Odbiór figury nastąpił 11 października 1985 r., jednak nie trafiła ona od razu do Szczecina. Pan Anatol Kaszczuk wioząc z Fatimy Figurę wraz z koroną po drodze trafił do Rzymu, gdzie wraz z Błękitną Armią z Paryża 10 listopada 1985 r. został przyjęty przez Ojca Świętego. Po zakończeniu audiencji (w sali Klementyńskiej) w której brało udział ok. 500 Polaków, Jan Paweł II poinformowany o intencji ofiarodawców poświęcił Figurę Matki Bożej Fatimskiej.

Ołtarz z figurą MB Fatimskiej



Sekretarz Ojca Świętego ks. Stanisław Dziwisz wręczył panu Anatolowi różaniec. Figura została przywieziona do Szczecina, 21 listopada 1985 r. i odtąd miała swoje miejsce w tymczasowej kaplicy św. Kazimierza.



Dnia 1 stycznia 1986 r. w uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki -. ordynariusz diecezji ks. bp Kazimierz Majdański przy udziale wiernych intronizował Figurę Pani Fatimskiej.



Korona - dar Błękitnej Armii - została zatrzymana do czasu uroczystego jej założenia po odpowiednim przygotowaniu mieszkańców Szczecina i diecezji. Do Rzymu wysłano dokumentację na temat Figury, oraz prośbę o Jej koronację.

Do Kurii Biskupiej w Szczecinie 4 kwietnia 1986 r. wpłynął z Rzymu dekret Kongregacji Kultu Bożego zezwalający na koronację "nomine et auctoritate Summi Pontificis" Figury Matki Bożej Fatimskiej.



Wizyta Ojca Świętego w Szczecinie, 11 czerwca 1987 r. stała się niecodzienną okazją do uroczystej koronacji. Znamienne jest to, iż po koronacji na Jasnych Błoniach, Pani Fatimska została przewieziona do bazyliki katedralnej, a następnie przez rok peregrynowała po diecezji, by ostatecznie 15 sierpnia 1988 r. zatrzymać się na stałe w nowo wybudowanym swoim sanktuarium odwiedzanym coraz liczniej przez pielgrzymów z Polski i z zagranicy.



W Sanktuarium na Osiedlu Słonecznym w Szczecinie króluje Figura Matki Bożej Fatimskiej, którą jako pierwszą w Polsce, wśród figur fatimskich, koronował Ojciec Święty Jan Paweł II.





Msze święte w Sanktuarium:



Niedziela: 13:00 oraz 19:00



