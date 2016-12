Powrót

środa, 14 kwietnia 2010, 13:03

Dodał: (Admin) Poczułam się osierocona Pani Elżbieta Chaberska - działaczka solidarnościowa z Białej Podlaskiej miała okazję kilkakrotnie spotkać się z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz jego małżonką Marią.



Ostatni raz - 5 czerwca 2009 r., kiedy zaproszono ją do Pałacu Prezydenckiego na otwarcie wystawy „4 czerwca 1989 - 20 lat później”. Zaraz potem w ogrodach prezydenckich odbyło się spotkanie z parą prezydencką. - Tym razem mogłam dłużej porozmawiać z panem prezydentem i jego żoną. Przekonałam się, jak wspaniałymi są ludźmi. Prezydent Kaczyński okazał się być niezwykle interesującym rozmówcą, błyskotliwym i posiadającym ogromną wiedzę. Rozmawiał ze mną otwarcie i serdecznie, w ogóle nie czułam, że rozmawiam z głową państwa - wspomina. Podobnie bialczanka wyraża się o pani prezydentowej. - Maria Kaczyńska pytała mnie o rodzinę, codzienne sprawy, a przy tym była cały czas uśmiechnięta. To dla mnie wielka sprawa, że mogłam porozmawiać z prezydencką parą jak ze znajomymi - przyznaje.



Maria i Lech Kaczyńscy

Wiadomość o katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem była dla pani Elżbiety wielkim ciosem. - To ogromna tragedia. Informacja o śmierci pana prezydenta spowodowała, że poczułam się osierocona - mówi z przejęciem. - Lech Kaczyński był osobą tak ważną dla nas wszystkich, dla Polski... Zawsze widziałam w nim wielkiego Polaka, z wielką ufnością patrzyłam na to, co robił dla kraju, wierzyłam w jego słowa. Imponował mi jego wielki patriotyzm i niezłomność - wyjaśnia.



Chaberska przypomina również o zasługach głowy państwa. - Musimy pamiętać, jak wiele prezydent uczynił dla ujawnienia prawdy o zbrodni katyńskiej oraz powstaniu warszawskim. To dzięki niemu świat dowiedział się o bohaterskiej postawie Polaków walczących w czasie wojny w stolicy - powstało Muzeum Powstania Warszawskiego, prawda nie będzie już zakłamywana - mówi. I dodaje: - Warszawa i cały kraj pięknie się zachowały wobec tej tragedii. Lecz ja zastanawiam się, co stanie się z naszą Ojczyzną. Czy znajdzie się ktoś, kto tak uczciwie i z Panem Bogiem będzie sprawował władzę?





Magdalena Szewczuk

Echo Katolickie 15/2010







Powyższy artykuł publikujemy dzięki uprzejmości Oficyny Wydawniczej wydającej tygodnik "Echo Katolickie".

Ten oraz inne ciekawe artykuły i felietony, można przeczytać w najnowszym numerze tygodnika (nr 15).



