piątek, 14 maja 2010, 0:00

Dodał: (Admin) SIM: studenckie - internetowe - muzyczne W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od 26 kwietnia rozpoczęło nadawanie internetowe radio SIM. Tworzy je kilkudziesięcioosobowy zespół studentów, którzy bardzo chętnie odpowiedzieli na pomysł i inicjatywę duszpasterza akademickiego WSKSiM o. Dariusza Drążka CSsR, by założyć nowe medium.



Skąd nazwa SIM? - Studenckie - internetowe - muzyczne - z uśmiechem wyjaśnia Tomasz Burza, student II roku studiów uzupełniających magisterskich na kierunku polityka społeczno-ekonomiczna. - Chodziło także o nawiązanie do nazwy uczelni (WSKSiM), a poza tym nazwa radia łatwo wpada w ucho - dodaje.



Studenci współtworzący radio SIM nie mają wątpliwości: motorem napędowym tego przedsięwzięcia jest o. Dariusz Drążek. - Ojciec Dariusz od dłuższego czasu mówił nam o zamiarach założenia takiego radia, chciał, by ono było takim powiewem świeżości w studenckich mediach internetowych - mówi Roman Wach z II roku dziennikarstwa. Samo powstanie radia wiązało się z wielotygodniowymi przygotowaniami i ogromną pracą, ale chętnych do rozwinięcia swoich umiejętności nie brakowało. - Na samym początku ojciec Dariusz przeprowadził casting - wspomina Agata Kozdrowska, studentka II roku dziennikarstwa. - Postanowiłam zgłosić się, bo dzięki radiu możemy nauczyć się obsługi konsolety, różnych programów do montażu - zatem zdobyć umiejętności, które przyszłym dziennikarzom bardzo się przydadzą - opowiada.



Redakcja radia SIM podzielona jest na 10 działów, które zajmują się emisją programu od początku do końca. Każdym działem kieruje redaktor naczelny, ma do pomocy grupę, z którą razem tworzą program na określoną godzinę. Szefem SIMinfo jest Tomasz Burza. - Nadajemy wiadomości trzy razy w ciągu dnia: o godz. 7.30, 18.00 i 22.00. Sztandarowym programem SIMinfo jest audycja "I dzień z głowy" emitowana tuż po wiadomościach o godzinie 22.00 od poniedziałku do piątku. "I dzień z głowy" to podsumowanie najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. To nasze komentarze i opinie do tego, co się wydarzyło w świecie polityki, nauki, kultury i religii. W programie dość aktywnie biorą udział także nasi słuchacze - pisząc SMS-y i przesyłając wiadomości na Gadu-Gadu - mówi Burza. Będzie to więc radio interaktywne, o czym już świadczy coraz większy kontakt ze słuchaczami. SIMinfo to nie tylko wiadomości i podsumowanie dnia - to także debaty, sondy, reportaże i felietony. Ich autorami są przede wszystkim studenci WSKSiM, ale do ich wygłaszania zapraszane będą także znane osobistości.

W powstanie i w funkcjonowanie studenckiego radia mogli zaangażować się wszyscy studenci WSKSiM bez względu na wybrany kierunek czy "staż" na uczelni. - Chociaż studiuję politologię - specjalność polityka międzynarodowa - interesuję się radiem - opowiada Piotr Brzezina, student III roku, który działa w SIMinfo. Ten dział odpowiada między innymi za serwisy informacyjne i przekazywanie najważniejszych wydarzeń mijającego dnia. W młodym zespole nie brakuje też studentów I roku, którzy bez najmniejszych kompleksów postanowili dołączyć do redakcyjnego grona. - Starsi koledzy, co zrozumiałe, mają większe doświadczenie i chętnie się nim dzielą, dając nam cenne wskazówki. Ja działam w SIMgraniu, w SIMcafe i w SIMranku. SIMgranie to zespół realizatorów, emitujemy programy, przygotowujemy ramówki i całą techniczną część. SIMranek to audycja na rozbudzenie, na lepszy humor. Po południu, o godz. 17.00, nadajemy SIMcafe - audycję kulturalną, gdzie mówimy m.in. o filmie, książce, modzie itd. - dodaje.



Program radia SIM adresowany jest przede wszystkim do ludzi młodych, ale tworzący je zapewniają, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie. Oprócz dużej dawki informacji i dobrej publicystyki na antenie nie zabraknie programów pogłębiających wiarę - codziennie swój program nadaje SIMwiara, w niedzielę będzie można posłuchać katechez.

Zainteresowani sportem o godz. 20.00 będą mogli usłyszeć najświeższe informacje ze światowych aren. - Mamy w planie komentowanie spotkań piłkarskich, czy to Ligi Mistrzów, mistrzostw świata. Oczywiście najwięcej będzie o piłce nożnej, gdyż jest to najpopularniejszy sport w naszej Ojczyźnie, ale jesteśmy otwarci na inne dyscypliny od skoków narciarskich, przez dobry boks, np. w wykonaniu Tomasza Adamka, aż po lekkoatletykę - mówi Roman Wach. W studenckim radiu ogromną część programu wypełni muzyka. - Na antenie naszego radia możemy usłyszeć wszelkie gatunki muzyczne, oczywiście poza tymi utworami, w których są wulgaryzmy czy słowa wyzywające lub uderzające w kogoś - opowiada Michał Dobosz z I roku dziennikarstwa, który jest szefem SIMgranie. - SIMgranie emitujemy od północy do 7.00 rano, ale krótsze bloki muzyczne pojawiają się także w ciągu dnia - zaznacza. W ramówce nie zabraknie również rozrywki. - Jestem odpowiedzialny za SIMwkręty - opowiada Szymon Gąsiorowski z II roku dziennikarstwa. - Ta audycja to przede wszystkim humor, będziemy w niej wykorzystywać śmieszne wypowiedzi polityków, prezenterów telewizyjnych, radiowych, aktorów i sportowców. Nasza audycja jest cykliczna, będzie nadawana co tydzień po godz. 22.00 w soboty - podkreśla.



Co najważniejsze, tworzący radio studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu w swoim działaniu chcą się kierować prawdą i szacunkiem do drugiego człowieka. - Przyznam, że działalność w radiu SIM to dla mnie poważne wyzwanie - mówi Tomasz Burza. - Takie radio to duża odpowiedzialność, ponieważ nadawanie wymaga ciągłości, a więc stałego zaangażowania z naszej strony. Myślę, że to dobra lekcja dziennikarstwa, którego uczymy się w WSKSiM. Wiedzę, którą zdobyliśmy na zajęciach i różnego rodzaju praktykach, przenosimy teraz do naszego radia - tworząc rzetelne i prawdziwe informacje, dbając o kulturę słowa - zarówno w naszych wypowiedziach, jak i doborze muzyki. Wszystko oczywiście w młodzieżowej formie - dodaje.

Młodym redaktorom radia SIM na czele z o. Dariuszem Drążkiem wypada życzyć, by ich dzieło rozwijało się z dnia na dzień, powiększając stale grono słuchaczy na całym świecie, gdyż dzięki internetowi możemy je usłyszeć w najdalszym zakątku naszej planety. - Wystarczy wejść na stronę simradio.pl, następnie kliknąć w zakładkę "słuchaj na żywo" i już jesteśmy! - z uśmiechem kończy Roman Wach.



autor: Mirosław Politowski



źródło: "Nasz Dziennik" Czwartek, 6 maja 2010, Nr 104 (3730)