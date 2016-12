Powrót

piątek, 20 kwietnia 2012, 12:00

Dodał: (Admin) Niepowtarzalny e-book „Ojca Leona słów kilka” Mamy dla Was kolejną, ciekawą propozycję i, co więcej, jesteśmy przekonani, że spodoba się Wam. Wraz z ojcem Leonem przygotowaliśmy niezwykłą niespodziankę. Zapewne większość z Was czyta książki autorstwa ojca Leona, a skoro do nas zaglądacie, można przypuszczać, że śledzicie wpisy na blogu oraz filmy.



Tym razem nie będzie to kolejny film, ale coś o wiele bardziej niezwykłego. Chcielibyśmy każdemu z Was wysłać wyjątkowy i niepowtarzalny e-book autorstwa ojca Leona. Wyjątkowy – bo dotychczas nigdzie nie publikowany w całości.



Niepowtarzalny – bo są to zebrane i opracowane w formie książkowej kolejne odcinki z serii „Ojca Leona słów kilka”, które zapewne dobrze znacie z naszego serwisu. Tym razem to już nie filmy, ale krótkie felietony, poruszające najważniejsze sprawy i problemy codziennego życia, bliskie każdemu z Was, a dzięki temu, że są teraz w jednej publikacji, zawsze można do nich wrócić w razie potrzeby.















Jak otrzymać e-booka?



To bardzo proste. Wystarczy zapisać się do newslettera PS-PO.













W górnym okienku należy wpisać swój adres mailowy, poniżej kod zabezpieczający (ciąg liter, które się pojawią). Na koniec proszę nacisnąć przycisk „Confirm”. Wówczas na Waszą skrzynkę mailową zostanie przesłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, który należy otworzyć, a następnie w tym samym e-mailu otrzymacie osobny link – bezpośrednio do książki.





To jednak nie wszystko. Każdego dnia, bezpośrednio na skrzynkę, będziecie otrzymywać wszystkie nowości, artykuły, filmy, informacje, które pojawiają się w naszym serwisie, w tym oczywiście nowe wpisy na blogu oraz linki do filmów z udziałem ojca Leona. To najlepszy i najwygodniejszy sposób, aby być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszym serwisie.





Oczywiście, w każdym momencie istnieje możliwość rezygnacji z subskrypcji (wypisania z listy można będzie dokonać zawsze, klikając na samym dole emaila w link unsuscribe now).



Wszyscy nasi obecni subskrybenci również otrzymają maila z linkiem, dzięki któremu będą mogli pobrać tego niezwykłego e-booka.





Mamy nadzieję, że nasz kolejny pomysł spodoba się Wam i spotka się z zainteresowaniem. W końcu książki ojca Leona rozchodzą się jak świeże bułeczki. Wy macie okazję otrzymać e-booka, który nigdy nie był publikowany w całości, jako pierwsi. A zatem – zapraszamy i życzymy przyjemnej lektury.









źródło: PSPO - poważne sprawy, poważne odpowiedzi