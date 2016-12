Powrót

poniedziałek, 1 listopada 2010, 0:00

Dodał: (Admin) Różaniec: "Powołanie do... wieczności" Listopad to czas, w którym w sposób szczególny myślimy o naszych bliskich zmarłych. Zamawiamy wypominki, nawiedzamy cmentarze, modlimy się za tych, którzy odeszli już do Pana. W najnowszym numerze „Różańca” pochylamy się nad trudnym tematem śmierci i powołania do wieczności. Jak dobrze się do tego przygotować, nie tracąc radości życia? Czy jest to w ogóle możliwe? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi na łamach listopadowego numeru naszego miesięcznika.



REKLAMA czytaj dalej...



– „Dzisiejsza cywilizacja skutecznie chroni nas przed zetknięciem się ze śmiercią i refleksją nad nią. Ulegając tej kulturze, wielu zastanawia się, czy mówić dziecku o śmierci, a jeśli tak, to kiedy i w jaki sposób” – odpowiedzi na te pytania znajdziemy w artykule ks. Pawła Brońskiego „Czy mówić dzieciom o śmierci?”.



– „W ostatniej chwili ziemskiego życia przyjdzie po mnie Pan Jezus, a nie śmierć” – pisze ks. Feliks Folejewski, pallotyn, w tekście „Zatrzymaj się na chwilę”. Szuka on również odpowiedzi na pytanie: dlaczego dzisiejszy świat tak mało mówi o wieczności i rzeczach ostatecznych. Człowiek myślący i odpowiedzialny za życie zastanawia się przecież, co zrobić, by tego życia nie zmarnować, by nie przegapić wieczności.

Ks. Janusz Smerda w artykule „Zawsze chciał iść w ” wspomina swojego przyjaciela ks. Wiesława Gibałę, który zginął w drodze na Elbrus. „Bardzo kochał góry. Swoją pasją dzielił się z przyjaciółmi. Góry zbliżały go do Boga i ludzi. Pozostał w nich na zawsze...”.



– „Dobrze żyć – to wiele, dobrze umrzeć – to wszystko!”. O Matce Bożej patronce dobrej śmierci i o tym – co zrobić, by właściwie przygotować się na chwilę przejścia z tego świata do Ojca oraz o Apostolstwie Dobrej Śmierci pisze Małgorzata Stachera w artykule „Przygotować się do śmierci”.

O tym, jak radzić sobie ze stratą dziecka, jak przeżywać czas żałoby i co robić, by zacząć normalnie żyć opowiada Anna Suchomska – jedna z założycieli Wspólnoty Rodziców po Stracie Dziecka w archidiecezji gdańskiej.

W stałym cyklu Wiara i życia s. Anastazja Filipczuk, loretanka, opowiada o łasce powołania i dorastaniu w cieniu ks. Ignacego Kłopotowskiego. Ks. Andrzej Jędrzejewski pisze natomiast o patriotyzmie współczesnego Polaka. W obliczu bieżących wydarzeń politycznych to niezwykle aktualne i ważne refleksje dotyczące wychowania do miłości Ojczyzny naszych dzieci.



W listopadowym numerze również relacja z odpustu w Loretto, rozważania różańcowe, komentarze do Słowa Bożego na każdy dzień miesiąca i konferencja formacyjna ks. Zbigniewa Sobolewskiego o Kohelecie.









Zapraszamy do lektury pisma, a także do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.rozaniec.eu. Miesięcznik można nabyć w sklepach sieci EMPiK i księgarniach katolickich lub zaprenumerować w Wydawnictwie Sióstr Loretanek: Warszawa, ul. Żeligowskiego 16/20; tel. (22) 673 58 39; e-mail: prenumerata@loretanki.pl; www.loretanki.pl.