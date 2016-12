Powrót

środa, 16 listopada 2011, 12:00

Dodał: (Admin) Konkurs na scenariusz do komiksu pt. „DUSZA EUROPY” - DOKUMENTACJA XX W. ZOSTAŃ AUTOREM SCENARIUSZA KOMIKSU



DO WYGRANIA 40.000 ZŁ !!!



Pierwsza nagroda – 20.000 zł



Druga nagroda – 15.000 zł



Trzecia nagroda – 5.000 zł









Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne ogłasza ogólnopolski konkurs na scenariusz komiksu.





Wymagania:



Pełna dramaturgii historia Polski i Europy wpleciona w poruszające sceny z życia zarówno największych mistyków XX wieku jak i zwykłych ludzi;



Atrakcyjna opowieść dla młodego odbiorcy przedstawiająca niosących śmierć ideologii XX wieku, ale i dająca nadzieję na duchowe przemiany w świecie.





Sugerowane tło faktograficzne:



Objawienia w Fatimie, I Wojna Światowa, rewolucja bolszewicka, Bitwa Warszawska 1920 roku, Orędzie Miłosierdzia Bożego, Ojciec Pio, II Wojna Światowa, Jan Paweł II, polska Solidarność.





Termin nadsyłania prac - 16 marca 2012 (decyduje data stempla pocztowego)



Rozstrzygnięcie konkursu – 18 maja 2012







Pełny Regulamin Konkursu na stronie www.polwen.pl



Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne (Polwen) powstało w 1999 roku. W 2002 znaleźliśmy się wśród stu największych wydawnictw w Polsce. Wydaliśmy ponad 270 tytułów, a dynamika wydawnicza stale wzrasta.



Pierwszą publikacją Polwenu stała się Encyklopedia „Białych Plam”. Jest to jedyna tego typu encyklopedia w Polsce - wyjaśniająca sprawy nieznane, przemilczane bądź zafałszowane, celowo eliminowane ze świadomości społecznej. Jej trzonem intelektualnym jest środowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.



Specjalne znaczenie mają encyklopedie przybliżające nauczanie Jana Pawła II, takie jak: "Jan Paweł II - Encyklopedia Nauczania Społecznego" pod red. ks. prof. Andrzeja Zwolińskiego, "Jan Paweł II – Encyklopedia Nauczania Moralnego" pod red. ks. prof. Janusza Nagórnego, "Jan Paweł II - Encyklopedia Dialogu i Ekumenizmu" oraz "Jan Paweł II – Encyklopedia Pontyfikatu".



W ofercie Polskiego Wydawnictwa Encyklopedycznego znajdują się także książki religijne, patriotyczne, filozoficzne i historyczne (głównie z zakresu historii najnowszej) oraz powieści.