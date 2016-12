Powrót

wtorek, 17 kwietnia 2012, 1:03

Dodał: (Admin) Jan Paweł II objaśnia Pismo Święte Słowo Boże, bazujące często na obrazach i przypowieściach, wydaje się łatwym w odbiorze i zrozumieniu. Nierzadko jednak pełne przesłanie umyka, odrywa się od szerszego kontekstu. Stąd długowieczna tradycja komentarzy biblijnych, w której zapisał się również Jan Paweł II.







Nakładem Wydawnictwa M ukazały się trzy, niemal kolekcjonersko wydane, obszerne Komentarze do Ewangelii, ksiąg Starego oraz Nowego Testamentu autorstwa Jana Pawła II. Wprowadzają one czytelnika w samo serce przesłania biblijnego, pomagają w rozumieniu i przeżywaniu Słowa Bożego. Głębia i wielowymiarowość rozważań stanowią doskonałe wprowadzenie do modlitwy, a także są nieocenioną pomocą dla każdego kapłana.

