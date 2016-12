Powrót

Dodał: Monika J. Chojnacka (monika) Rekolekcje z Ojcem Johnem Baptist Bashobora W zeszłym tygodniu w trzech polskich miastach gościł kapłan, który otrzymał od Boga potężne namaszczenie w posłudze uzdrawiania i uwalniania owocujące wielkimi cudami i znakami, ojciec John Baptist Bashobora. Ten znany na całym świecie charyzmatyk głosił Słowo Boże, nauczał, modlił się, uzdrawiał i wyzwalał z mocy złych duchów. Na spotkania z nim przybyły tłumy wiernych.



John Baptist Bashobora

Wizytę o.Bashobory - diecezjalnego koordynatora Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Diecezji Mbarara w południowo-zachodniej Ugandzie, członka Narodowego Stowarzyszenia Modlitwy Wstawienniczej, współorganizatora konferencji New Dawn, która odbywa się w Ugandzie od roku 2002, zapowiadano nawet w mediach. Mówiło się o niej w radiu, w katolickich programach TVP1. Dokładne informacje można było znaleźć na stronie www.charyzamtycy.pl.

Najpierw o.John przybył do Gdańska, gdzie podczas trzydniowych rekolekcji dla ludzi mających niegdyś styczność z okultyzmem i magią głosił konferencje i modlił się o uwolnienie. Następnie nauczania miały miejsce w Krakowie (parafia św. Katarzyny), a także w Warszawie (parafia bł. Władysława z Gielniowa na Ursynowie oraz Sanktuarium św. Andrzeja Boboli).



W spotkaniach dotyczących magii wzięli udział znawcy tego zagadnienia: o. prof. Aleksandr Posadzki – teolog, specjalista od demonologii, egzorcysta ks. Andrzej Trojanowski, autorka powieści antymagicznych - Małgorzata Nawrocka, a także dziennikarz oraz publicysta Robert Tekieli.



Podczas kolejnych dni rekolekcyjnych mających miejsce w Krakowie i Warszawie odbywały się Msze Święte dla wszystkich wiernych, jak również zamknięte konferencje. Były one przeprowadzane wyłącznie dla liderów i animatorów Odnowy Charyzmatycznej w Polsce.



Warszawskie spotkania z o.Bashobora to niezwykłe przeżycie dla każdego, kto miał możliwość uczestniczenia w nich. Nawet osoby, które przybyły na nie trochę z przymusu albo tylko z ciekawości wychodziły jakby odmienione. W ich sercach coś się zmieniło.



Najbardziej zmiany tej doświadczyli ci, których o.John uzdrowił. A było ich naprawdę wielu!

Podczas homilii, a przede wszystkim po Mszy Świętej (zarówno Mszy na warszawskim Ursynowie, jak i Mszy w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli) w trakcie modlitw przed Najświętszym Sakramentem, kapłan z Ugandy mówił kto i z jakiej dolegliwości został uzdrowiony. Wśród ogromnej ilości wiernych wyleczonych z bardzo ciężkich chorób była 29osobowa grupa chorych na AIDS, dwie kobiety w zagrożonej ciąży, (gdzie dzieci miały urodzić się chore), kobieta chora na raka piersi, osoby z epilepsją, chorobami oczu, z dolegliwościami kręgosłupa czy z żółtaczką. O.John powiedział, że młoda mężatka, która nie może mieć dzieci w ciągu dwóch miesięcy zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, którego nazwie Dawid, zaś małżeństwo żyjące od 4 lat w separacji odżyje, a syn tych dwojga zostaje w tym momencie wyzwolony z nałogu narkotycznego. Cudów dokonanych przez tego charyzmatyka było znacznie więcej, choć nie wszystkie przypadki uzdrowienia czy uwolnienia o.Bashobora wymieniał. Jak sam wyznał: „ Podaję tylko kilka przykładów. To nie są wszystkie dziejące się w tej chwili uzdrowienia”.



Na koniec konferencji w parafii bł. Władysława z Gielniowa o.John spotkał się z osobami na wózkach inwalidzkich. Podczas kameralnego spotkania miał przekazać im jakie słowa kieruje do nich Jezus.



Następne konferencje, prowadzone przez tak widocznie wybranego przez Boga, pokornego kapłana z Ugandy, odbędą się w Holandii i Anglii. Tych, którzy nie mogą wybrać się w daleką podróż zachęcam do odwiedzenia strony www.charyzamtycy.pl oraz strony internetowego radia ‘Rewelacja’ ( www.jezusowy.net ). Pod oboma adresami znajdziecie informacje w jaki sposób można nabyć płyty z nauczaniem, modlitwami i śpiewami ojca Johna Baptist Bashobory.



Monika J. Chojnacka













