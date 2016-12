Powrót

poniedziałek, 3 listopada 2008, 14:04

Dodał: (Admin) Z bratem Franciszkiem... stajemy się wolni! Z bratem Franciszkiem... stajemy się wolni!



08-11. XI. 2008, Kraków - franciszkańska





Co myślą młodzi o wolności?

Jak każdy młody człowiek cenisz zapewne wolność. Wydaje ci się może, że Chrystus zbyt wiele żąda od ciebie w swoich przykazaniach. Wierzysz, że gdy wykreślisz Go z życia, świat stanie się bez krępujących cię zobowiązań piękniejszy i radośniejszy. Wierzysz, że poczujesz się wtedy prawdziwie wolny i prawdziwie szczęśliwy.

Również w. Franciszek z Asyżu śnił o prawdziwej wolności. Nie odnalazł jej w zaciszu bogatego, ojcowskiego domu, nie dali mu jej przyjaciele z którymi spędzał chwile swojej młodości. Na próżno szukał jej w sławie wojownika, w przepychu ówczesnego wiata, w buncie przeciwko autorytetom. Odnalazł ją dopiero w Bogu!



Jeśli i Ty pragniesz zasmakować choć odrobiny Franciszkowej wolności

- przyjedź do nas 8 listopada, na spotkanie pod hasłem Z bratem Franciszkiem stajemy się wolni.







Oto kilka informacji na temat tego czasu:



- Termin: 8-11 listopada 2007. Rozpoczynamy w sobotę wieczorem (godz. 17:00), kończymy we wtorek po obiedzie.



- Miejsce: Kraków, Klasztor i Seminarium Franciszkańskie, ul. Franciszkańska 4 (w centrum Krakowa, od Rynku Głównego ulicą Bracka, jakie 5 min. drogi)



- Należy zabrać ze sobą: Pismo w., różaniec, śpiwór lub pościel, \\\\"coś\\\\" od deszczu i pozytywne nastawienie.



- Opłata: ofiara dobrowolna (tzn. płacisz tyle, na ile Cię stać - aby ewentualne koszty i pieniądze Cię nie ograniczały)



- Dojazd: prywatnie - PKS, PKP - z Dworca PKP około 20 minut pieszego marszu



- Zgłoszenia: przez E-maila (cf@franciszek.pl), drogą listową bądź telefonicznie, do 6 listopada na adres Centrum - KONTAKT



- Limit wieku: powyżej 15 lat życia





W czasie tego spotkania będziemy starali się zrozumieć, czym jest prawdziwa wolność (wszak kończymy je w Dzień Niepodległości), zasmakować jej i na nowo ją odnaleźć, czyniąc to wszystko w duchu świętego Franciszka z Asyżu. Ale będzie to także czas wspólnej radości, próby odpowiedzi na trapiące Cię pytania, czas wędrówek po chyba najpiękniejszym polskim mieście - Krakowie.



Nie zwlekaj, nie obawiaj się, zaryzykuj i przyjedź.

Zabierz ze sobą Przyjaciół, poinformuj znajomych.

Czekamy na Ciebie!



Franciszkanie

















