sobota, 12 marca 2011, 6:00

Dodał: (Admin) „Warszawskie Jerycho” - w obronie życia ludzkiego - KAŻDEGO! Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zaprasza wszystkie ruchy i organizacje katolickie Warszawy oraz osoby indywidualne do włączenia się inicjatywę „Warszawskie Jerycho”. W terminie 18-25 marca 2011 roku przez 24 godziny na dobę trwać będzie Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji obrony życia ludzkiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: J. E. Kardynał Kazimierz Nycz oraz J. E. Arcybiskup Henryk Hoser.



Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu, przez 7 dni, 24 godziny na dobę odbędzie się w kaplicy „Res Sacra Miser” mieszczącej się przy Krakowskim Przedmieściu 62. Rozpocznie się ona w piątek 18 marca o godz. 15.00, zakończy zaś w piątek 25 marca o godz. 17.30, aby uczestnicy mogli wspólnie włączyć się w uroczystą Mszę Świętą w kościele Matki Bożej Łaskawej (ul. Świętojańska 10) o godz. 18.00 oraz wyruszający tuż po niej marsz „Światło dla Życia”, który zakończy swoją trasę na Placu Piłsudskiego. W plan każdego dnia wpisana jest Msza Święta (pon.-pt. o godz. 18.00, sob.-ndz. o godz. 9.00), cztery części różańca, modlitwa Anioł Pański, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Apel Jasnogórski. Pozostała część doby wypełniona będzie modlitwą w ciszy oraz medytacjami i śpiewem poszczególnych grup dyżurujących. Po każdej Mszy Świętej będzie również odmawiana nowenna w intencji życia dzieci nienarodzonych, zagrożonych aborcją.



Ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty i grupy katolickie działające na terenie Warszawy mogą włączyć w „Warszawskie Jerycho” na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest podjęcie czterogodzinnego dyżuru, związanego z odpowiedzialnością za przebieg i porządek adoracji, co wiąże się z koniecznością wcześniejszego kontaktu. Drugą formą jest wspólna obecność modlitewna całej grupy w dowolnie zaplanowanych przez siebie godzinach.



Ponadto w ramach przygotowań do Dnia Świętości Życia zapraszamy na szereg spotkań. Debatę pro-life: „Życie Cudem jest - KAŻDE!, czyli życie dziecka niepełnosprawnego problemem czy darem?” Gośćmi debaty będą: Marta i Andrzej Witeccy - rodzice dzieci z zespołem Downa, Grażyna Niewiadomska - psycholog pomagający rodzicom zmagającym się z podejrzeniem niepełnosprawności dziecka bądź ciążą obarczoną ryzykiem, a także Mariusz Dzierżawski - działacz pro-life, jeden z inicjatorów proponowanej obecnie ustawy broniącej życia ludzkiego. Debata odbędzie się 17 marca 2011 roku o godz. 19.00, a więc na dzień przed rozpoczęciem „Warszawskiego Jerycha”. Miejsce to hotel AMICUS przy Sanktuarium Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, ul. Hozjusza 2. Temat drugiego spotkania to: „W obronie praw katolików”. Jego gościem będzie Raymond de Souza, płomienny mówca z międzynarodowym doświadczeniem. Spotkanie odbędzie się 20 marca 2011 roku o godz. 16.00, również w domu Amicus. Trzecią propozycją jest spotkanie z Panią Wiesławą Kowalską, niezwykłym świadkiem obrony życia, propagatorem Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Spotkanie pt. „Dlaczego podjąć Duchową Adopcję?” odbędzie się również w niedzielę 20 marca, przy kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na Wrzecionie (blisko metra Wawrzyszew).



Informacje o spotkaniach znaleźć można na stronie internetowej www.warszawa.ksm.org.pl.



Więcej informacji można uzyskać w biurze KSM: (22) 257 87 36 (czynne od pon. do pt.

w godz. 9 – 16 lub pod tel. 515 165 080 oraz na stronie www.jerycho.ksm.org.pl.







Osoba do kontaktu: Michał Baran kom. 506 139 543





Powyższe wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym

Portalu Świętego Izydora - Patrona Internetu i Internautów.



















